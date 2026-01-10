Dự báo thời tiết hôm nay, 10-1: TPHCM và Nam Bộ có nơi lạnh 16 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 10-1, TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Đêm và sáng sớm trời rét

Miền Tây Nam Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh. Riêng miền Đông Nam Bộ (bao gồm TPHCM) đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng miền Đông từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ từ lạnh đến rét, có nơi 16 độ C - Ảnh: LÊ VĨNH

Bên cạnh đó, độ ẩm không khí trên khu vực cũng rất thấp (35%-45%) tạo cảm giác hanh khô nghiêm trọng.

Lưu ý thời tiết hanh khô, nguy cơ cháy nổ cận Tết

Người dân cần lưu ý thời tiết hanh khô dễ gây ra bệnh hô hấp cho người già và trẻ nhỏ và nguy cơ cháy nổ rất cao.

Vùng biển có gió mạnh, sóng cao, các phương tiện du lịch biển Vũng Tàu, Côn Đảo, Mũi Né cần hết sức lưu ý.

Theo dự báo, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4 m.

Ngoài ra, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của gió mạnh và sóng lớn.