Thời sự

Dự báo thời tiết hôm nay, 9-1: TPHCM và Nam Bộ có nơi dưới 17 độ C

ÁI MY

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy không khí lạnh chi phối TPHCM và Nam Bộ, sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi dưới 17 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 9-1, không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán xuống phía Nam và chi phối thời tiết Nam Bộ.

Nền nhiệt phổ biến miền Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM đạt 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Miền Tây cũng có những ngày mát mẻ khi mức nhiệt thấp nhất đạt 19-22 độ C.

Cụ thể, thời tiết một số điểm như TPHCM lạnh 18 độ C; Tây Ninh lạnh 17 độ C; Trà Vinh, Bến Tre (Vĩnh Long), An Giang lạnh 20 độ C...

Một số ứng dụng dự báo thời tiết ngày 9-1, nhiệt độ ở Nam Bộ có thể xuống mức 16 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay, 9-1: TPHCM và Nam Bộ có nơi dưới 17 độ C - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ có nơi lạnh dưới 17 độ C

Nhìn chung, thời tiết tại TPHCM và Nam Bộ có mây, ngày có nắng; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nam Bộ khả năng đêm có mưa rào vài nơi, riêng TPHCM đêm không mưa.

Ngoài ra, độ ẩm không khí trên khu vực thấp dưới 50 độ C, khiến thời tiết hanh khô, khả năng có gió mạnh.

Người dân cần giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh hô hấp, tim mạch. Khi ra ngoài cần mặc áo ấm, che chắn cẩn thận.

Thời tiết trên biển, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay, 9-1: TPHCM và Nam Bộ có nơi dưới 17 độ C - Ảnh 2.

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay, 8-1: TPHCM và Nam Bộ trời lạnh, có nơi dưới 21 độ C

Thời tiết hôm nay, 8-1: TPHCM và Nam Bộ trời lạnh, có nơi dưới 21 độ C

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ đã chuyển ít mưa, ngày nắng, không khí se lạnh nhẹ về đêm và sáng sớm, cảm giác hanh khô tăng.

Dự báo thời tiết hôm nay, 7-1: TPHCM và Nam Bộ ngày nắng, mưa giảm

(NLĐO) - Theo dự báo thời tiết hôm nay, TPHCM và Nam Bộ hanh khô, ngày chủ yếu có nắng xen kẽ, mưa trái mùa trên khu vực giảm rõ rệt.

Vì sao mùa khô mà thời tiết TPHCM u ám, mưa to?

(NLĐO) - Dù đã bước sang tháng 1-2026, thời điểm mùa khô nhưng thời tiết TPHCM vẫn có mưa to kèm trời mù, u ám kéo dài.

