TPHCM rực rỡ sắc đỏ ngày 30-4, nối dài mạch cảm xúc

Từ sáng sớm, khu vực trung tâm TPHCM đã nhộn nhịp người dân và du khách. Tại các điểm như chợ Bến Thành, Hội trường Thống nhất, Nhà hát Thành phố…, lượng người tập trung ngày càng đông, không khí rộn ràng lan tỏa.
Nhiều người dân mang theo cờ Tổ quốc, mặc trang phục in hình quốc kỳ, tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trong ngày kỷ niệm. Bên cạnh niềm vui trong ngày lễ, không ít người bày tỏ xúc động khi nhớ lại những dấu mốc đặc biệt của đất nước.
Khoảng 9 giờ, lượng người đổ về tăng nhanh. Tại các nhà ga metro, đông đảo người dân xếp hàng mua vé, di chuyển vào khu vực trung tâm. Nhiều chuyến trong khung giờ sáng đông hành khách, cho thấy nhu cầu đi lại và tham gia các hoạt động trong ngày lễ tăng cao.
Đến trưa, không khí ngày lễ tại trung tâm TPHCM vẫn duy trì nhịp sôi động. Dưới nắng gắt, nhiều người vẫn nán lại tham quan, chụp ảnh. Một số người chọn ở lại đến tối để xem chương trình bắn pháo hoa.
Ngày 30-4, không chỉ là dịp nghỉ lễ mà còn là thời điểm để người dân TPHCM hòa chung không khí ngày hội, thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với đất nước.
