TPHCM rực rỡ sắc đỏ ngày 30-4, nối dài mạch cảm xúc

Từ sáng sớm, khu vực trung tâm TPHCM đã nhộn nhịp người dân và du khách. Tại các điểm như chợ Bến Thành, Hội trường Thống nhất, Nhà hát Thành phố…, lượng người tập trung ngày càng đông, không khí rộn ràng lan tỏa.

Nhiều người dân mang theo cờ Tổ quốc, mặc trang phục in hình quốc kỳ, tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trong ngày kỷ niệm. Bên cạnh niềm vui trong ngày lễ, không ít người bày tỏ xúc động khi nhớ lại những dấu mốc đặc biệt của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Oanh (68 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền) xúc động chia sẻ: “Hôm nay tôi mặc áo dài có hình Quốc kỳ, đây là trang phục tôi thường chọn trong các dịp lễ của đất nước. Đứng ở đây, tôi lại nhớ năm ngoái mình đã ngồi ở vị trí nào để theo dõi diễu binh, đó là một kỷ niệm rất đặc biệt”.

Du khách nước ngoài cầm Quốc kỳ Việt Nam, hòa chung không khí 30-4 tại TPHCM.

Em nhỏ trong trang phục cách mạng vui vẻ chụp ảnh cùng các chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Khoảng 9 giờ, lượng người đổ về tăng nhanh. Tại các nhà ga metro, đông đảo người dân xếp hàng mua vé, di chuyển vào khu vực trung tâm. Nhiều chuyến trong khung giờ sáng đông hành khách, cho thấy nhu cầu đi lại và tham gia các hoạt động trong ngày lễ tăng cao.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (bìa trái) cùng gia đình lựa chọn tàu metro di chuyển từ ga Bình Thái đến ga Bến Thành để tham quan, vui chơi trong sáng 30-4.

Nguyễn Ngọc Phương Thư (ở giữa - học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) xúc động nhớ lại không khí diễu binh năm ngoái khi nhìn thấy sắc đỏ phủ khắp các nẻo đường trung tâm thành phố.

Đến trưa, không khí ngày lễ tại trung tâm TPHCM vẫn duy trì nhịp sôi động. Dưới nắng gắt, nhiều người vẫn nán lại tham quan, chụp ảnh. Một số người chọn ở lại đến tối để xem chương trình bắn pháo hoa.

Ngày 30-4, không chỉ là dịp nghỉ lễ mà còn là thời điểm để người dân TPHCM hòa chung không khí ngày hội, thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với đất nước.