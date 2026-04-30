Thời sự

Diễn biến thời tiết dịp lễ 30-4, 1-5 tại Nam Bộ và TPHCM

ÁI MY

(NLĐO) - Dịp lễ 30-4 và 1-5, thời tiết ở Nam Bộ và TPHCM ngày nắng nóng, có nơi gay gắt, khả năng chiều tối có mưa dông rải rác.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa dự báo chi tiết thời tiết dịp lễ 30-4 và 1-5.

Theo đó, khu vực Nam Bộ có mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 1-5, nắng nóng có xu hướng giảm dần. Chiều tối xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Tại TPHCM, thời tiết phổ biến là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Chiều tối có mưa dông vài nơi, tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố.

Nhiệt độ thấp nhất là 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C; riêng khu vực ven biển khoảng 32-33 độ C.

Diễn biến thời tiết dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Nam Bộ và TPHCM - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Nam Bộ và TPHCM - Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo thời tiết khu vực từ ngày 2 đến 3-5. Theo đó, Nam Bộ tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, một số nơi nắng nóng, chủ yếu ở miền Đông. Chiều tối có mưa dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to; trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, dao động 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Riêng TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, mây thay đổi. Chiều tối và tối xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, tiếp tục tập trung ở khu vực trung tâm và phía Bắc. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất là 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; khu vực ven biển từ 31-32 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, Nam Bộ đang bước vào giai đoạn chuyển mùa với đặc trưng ngày nắng mạnh, chiều tối có mưa dông. Sự đan xen giữa nắng nóng và mưa dông làm gia tăng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá, người dân cần theo dõi dự báo để chủ động phòng tránh.

Diễn biến thời tiết dịp lễ 30-4 và 1-5 tại Nam Bộ và TPHCM - Ảnh 2.

Dự báo chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lưu ý ngày cuối cùng

(NLĐO) - Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 trên cả nước khá thuận lợi, trời mát, song người dân cần lưu ý mưa dông có thể xảy ra vào cuối kỳ nghỉ.

Dông lốc, sét và mưa đá tàn phá nhiều nơi, nguy cơ thời tiết cực đoan còn xảy ra

(NLĐO) - Dông lốc, sét và mưa đá xảy ra ở nhiều địa phương khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương và gây thiệt hại kinh tế hơn 45 tỉ đồng

Dự báo nửa cuối tháng 4, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan

(NLĐO) - Cuối tháng 4, đầu tháng 5, người dân cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

