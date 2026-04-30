Thời sự

Dòng người từ TPHCM đổ xô đi nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường quá tải

Phóng sự ảnh: Hải Đường; Anh Vũ

(NLĐO) - Trong đợt nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến giao thông trọng điểm ở cửa ngõ phía Tây và phía Đông TPHCM

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài nhiều ngày nên dòng người từ TPHCM đổ về các tỉnh, thành miền Tây tăng mạnh, khiến nhiều tuyến giao thông đi qua địa phận tỉnh Tây Ninh rơi vào tình trạng quá tải từ tối 29 đến trưa 30-4.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 1.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 2.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 3.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 4.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 5.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 6.

Dòng người từ TPHCM đổ về tỉnh Tây Ninh để đến các tỉnh, thành miền Tây mỗi lúc một đông

Theo ghi nhận của phóng viên, từ khoảng 18 giờ ngày 29-4, phương tiện bắt đầu gia tăng nhanh trên các trục chính như Quốc lộ 1, cao tốc TPHCM – Trung Lương và Quốc lộ N2.

Đây là các tuyến huyết mạch từ TPHCM đi qua địa bàn tỉnh Tây Ninh để về các tỉnh, thành miền Tây. Do đó, các tuyến này thường xuyên chịu áp lực lớn mỗi dịp cao điểm lễ, Tết.

Tại khu vực giáp ranh TPHCM với Tây Ninh, lượng xe tăng nhanh trong khung giờ cao điểm buổi tối  29 và sáng 30-4.

Trên Quốc lộ 1, phương tiện di chuyển nối nhau kéo dài. Các nút giao có đèn tín hiệu, khu vực đông dân cư thuộc địa phận các xã Mỹ Yên, Bến Lức, Thủ Thừa và phường Long An trở thành điểm ùn ứ cục bộ khi dòng xe liên tục dồn về.

Tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương cũng ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến. Anh Nguyễn Hoàng Thanh (ngụ TPHCM) cho biết anh cùng gia đình xuất phát từ TPHCM lúc gần 19 giờ để về quê ở Đồng Tháp. 

"Tôi nghĩ đi sớm sẽ đỡ kẹt, nhưng lên đường cao tốc đã đông. Có đoạn, xe đứng gần 10 phút mới nhích được. Bình thường đi khoảng 1 giờ, hôm nay mất hơn 2 giờ mới ra khỏi khu vực cửa ngõ TPHCM" - anh Thanh thông tin.

Không chỉ đường cao tốc, Quốc lộ N2 – tuyến trục dọc quan trọng kết nối vùng Đồng Tháp Mười – cũng ghi nhận lượng xe tăng mạnh.

Nhiều gia đình lựa chọn tuyến này để tránh áp lực trên Quốc lộ 1, nhưng thực tế cho thấy mật độ phương tiện vẫn dày đặc. Một số đoạn có mặt đường hẹp hoặc đang sửa chữa trở thành "nút thắt cổ chai", khiến dòng xe di chuyển chậm, thậm chí ùn ứ cục bộ.

Đến trưa 30-4, lưu lượng phương tiện giao thông trên các tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục tăng cao.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 8.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 9.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 10.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 11.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 12.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 13.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 14.

Dòng phương tiện đổ về miền Tây nghỉ lễ khiến nhiều tuyến đường qua tỉnh Tây Ninh bị ùn ứ cục bộ

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 1.

Dòng người từ TPHCM đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, nhiều tuyến đường ở Tây Ninh quá tải - Ảnh 2.

Nhiều người dừng chân nghỉ ngơi vì lưu lượng giao thông đang ùn ứ

Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Tây Ninh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các điểm nóng. Tại các nút giao thông quan trọng, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện di chuyển nhằm giảm áp lực cho các tuyến chính.

Giao thông cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn tắc 5 km

Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 1.

Xe tải, ô tô... xếp hàng trên Quốc lộ 1. Ảnh: Anh Vũ

Tại Quốc lộ 1, xe tải, ô tô xếp hàng dài hướng từ Khu du lịch Suối Tiên đi Tân Vạn, dài 5 km.

Ghi nhận lúc 11 giờ , đường Mai Chí Thọ, đoạn vào tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng bị ùn tắc giao thông, xe nhích từng chút.

Ở nút giao An Phú, mất 15 phút để xe qua đường đèn đỏ. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở phà Cát Lái.

Để hạn chế ùn ứ, tại các nút giao luôn được bố trí 4-5 cảnh sát để điều tiết, phân luồng giao thông.

Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 2.

Nút giao An Phú. Ảnh: Anh Vũ

Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 3.
Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 4.
Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 5.

Tài xế chật vật để di chuyển trên đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Anh Vũ

Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 6.

Ùn ứ kéo dài 5 km trên Quốc lô 1. Ảnh: Anh Vũ

Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 7.
Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 8.
Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 9.

Mất 15 phút để di chuyển qua đèn đỏ. Ảnh Anh Vũ

Phía Đông TPHCM đang xảy ra ùn ứ giao thông kéo dài - Ảnh 10.

CSGT điều tiết giao thông, hạn chế ô tô vào tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Anh Vũ

Ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. CLIP: Anh Vũ

Chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp

Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, trong dịp cao điểm nghỉ lễ, lực lượng bố trí 100% quân số để tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm. Qua đó, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển nhằm giảm tải mật độ giao thông, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến qua địa bàn.

Ngành chức năng dự báo trong các ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ, tình trạng ùn ứ sẽ còn tiếp diễn ra, nhất là vào các khung giờ cao điểm và tại các tuyến dẫn về khu du lịch, khu vui chơi.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người dân cần chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, tuân thủ quy định giao thông, giữ khoảng cách an toàn và hạn chế dừng đỗ tùy tiện.

Điện lực TPHCM hướng dẫn người dân cách tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4

Điện lực TPHCM hướng dẫn người dân cách tránh hóa đơn tiền điện tăng vọt dịp nghỉ lễ 30-4

(NLĐO)- Điện lực TPHCM khuyến cáo người dân cần tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện.

Dự báo chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lưu ý ngày cuối cùng

(NLĐO) - Thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 trên cả nước khá thuận lợi, trời mát, song người dân cần lưu ý mưa dông có thể xảy ra vào cuối kỳ nghỉ.

Người hưởng lương hưu mong nhận chế độ trước kỳ nghỉ lễ 30-4

(NLĐO) - Việc lùi lịch chi trả lương hưu tháng 5-2026 khiến người già lo lắng gặp khó khăn về chi tiêu trong 2 kỳ nghỉ lễ liền kề và kéo dài

