HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội

Hà Nguyễn - Huyền Trân

(NLĐO) - Một năm trôi qua, ký ức về đại lễ A50 vẫn lan tỏa trên mạng xã hội qua những thước phim, dòng chia sẻ, nơi người trẻ sống lại cảm xúc tự hào.

Ký ức về tháng 4 lịch sử vẫn đang được người dân, đặc biệt là giới trẻ “đánh thức” qua từng thước phim, từng dòng chia sẻ trên mạng xã hội. Một năm sau đại lễ A50, cảm xúc ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Trở về ngày đại lễ qua từng thước phim

Kể từ thời điểm đầu tháng 4, trên mạng xã hội, người dân TPHCM như được dịp "sống lại" không khí của Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua các thước phim trên mạng xã hội về thời điểm này.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những màn nhào lộn kinh điển của tiêm kích trên bầu trời, sự chỉn chu của từng đoàn diễu binh, diễu hành hay sự nhiệt tình của người dân dọc các tuyến đường đều được tái hiện lại sống động trong từng phút giây.

Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 1.
Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 2.
Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 3.
Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 4.

Những thước phim kỷ niệm về đại lễ A50 được cộng đồng mạng chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Những bài đăng ấy không chỉ thu hút đông đảo người xem, nhận được sự yêu thích rộng rãi, mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều người. Phần bình luận ghi nhận nhiều ý kiến ủng hộ, mỗi dòng chữ như một lần sẻ chia, tái hiện lại từng khoảnh khắc và cảm xúc chân thực của mỗi người.

Anh Thy (22 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận) cho biết, dù đã một năm trôi qua nhưng cảm xúc khi nhớ lại những ngày cận đại lễ vẫn còn nguyên vẹn.

"Khi xem lại những thước phim diễu binh, mình vẫn thấy nôn nao như lúc hòa vào dòng người. Ấn tượng nhất là khoảnh khắc các đoàn diễu hành đi trong vòng tay của nhân dân, khi đó quân với dân như hòa làm một" - Thy hào hứng chia sẻ.

Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 5.
Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 6.
Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 7.
Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 8.

Những bài đăng về kỷ niệm A50 thu hút nhiều lượt xem và lượt tương tác. Ảnh: Chụp màn hình.

Cùng cảm nhận đó, Thiên Ngân (22 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) cũng cho biết, những ngày gần đây, cô và gia đình thường xuyên xem lại các đoạn video về đại lễ để ôn lại kỷ niệm. Những cảm xúc khi đó như chưa thể vơi đi, từng clip được chia sẻ trên mạng xã hội được cô xem lại rất chăm chú, cùng với đó là những cảm xúc khó tả, vừa lâng lâng, vừa xúc động, từ đó hình thành nên một cảm giác vô cùng tự hào.

Từ trào lưu đến ý thức gìn giữ ký ức lịch sử

Không khó để nhận ra, việc nhắc lại ký ức A50 không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà đang dần trở thành một cách để người trẻ kết nối với lịch sử. Những thước phim được chia sẻ lại không chỉ đơn thuần là tư liệu, mà đã trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.

Theo nhiều bạn trẻ, thay vì chỉ "đu trend", việc xem lại, chia sẻ và kể lại những câu chuyện gắn với ngày 30-4 đã mang đến những góc nhìn sâu sắc hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc.

Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 9.

Trào lưu ôn lại kỷ niệm A50 nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: Chụp màn hình.

Bội Anh (22 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) nhận định, sự quan tâm của giới trẻ đối với ngày 30-4 không phải là điều tự nhiên bộc phát. Cô cho rằng tinh thần yêu nước luôn tồn tại và sẽ được bộc lộ rõ hơn vào những dịp lễ lớn.

Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội - Ảnh 10.

Các bạn trẻ cùng lan tỏa tinh thần yêu nước trong đại lễ A50. Ảnh: Huyền Trân.

Từ việc xem lại những thước phim, nhiều bạn trẻ dần hình thành ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình. Những cảm xúc ban đầu có thể chỉ là sự háo hức, tự hào theo thời gian đã chuyển hóa thành sự trân trọng và trách nhiệm.

Qua việc gợi lại ký ức ngày đại lễ trên mạng xã hội, Bảo Nghi (14 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà) nhận thấy, các bạn trẻ ngày nay không chỉ chia sẻ lại các đoạn clip cũ mà còn chủ động tìm hiểu những câu chuyện phía sau, những khoảnh khắc để nhớ về công lao của các thế hệ đi trước.

Tin liên quan

TPHCM sẽ chặn xe nhiều khu vực để phục vụ pháo hoa ngày 30-4

(NLĐO) - TPHCM sẽ điều chỉnh giao thông ở 3 khu vực để phục vụ pháo hoa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chạm vào ký ức trên chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" dịp 30-4, 1-5

(NLĐO)- "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào" chính thức khởi hành trên đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô", từ ngày 27-4 đến 3-5.

Giá vé máy bay dịp 30-4 tăng từng ngày, có chặng vượt 5 triệu đồng

(NLĐO)- Giá vé máy bay nội địa dịp lễ 30-4 và 1-5 tăng trung bình 5-8% so với tuần trước, trong đó nhiều chặng du lịch và đường bay trục ghi nhận mức giá cao.

thành phố mang tên bác TPHCM thống nhất đất nước giải phóng Miền Nam 30-4 tháng 4 A50
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo