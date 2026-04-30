Hồi ức tháng 4: Sống lại ký ức A50 qua mạng xã hội

Ký ức về tháng 4 lịch sử vẫn đang được người dân, đặc biệt là giới trẻ “đánh thức” qua từng thước phim, từng dòng chia sẻ trên mạng xã hội. Một năm sau đại lễ A50, cảm xúc ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Trở về ngày đại lễ qua từng thước phim

Kể từ thời điểm đầu tháng 4, trên mạng xã hội, người dân TPHCM như được dịp "sống lại" không khí của Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua các thước phim trên mạng xã hội về thời điểm này.

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, những màn nhào lộn kinh điển của tiêm kích trên bầu trời, sự chỉn chu của từng đoàn diễu binh, diễu hành hay sự nhiệt tình của người dân dọc các tuyến đường đều được tái hiện lại sống động trong từng phút giây.

Những thước phim kỷ niệm về đại lễ A50 được cộng đồng mạng chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình.

Những bài đăng ấy không chỉ thu hút đông đảo người xem, nhận được sự yêu thích rộng rãi, mà còn chạm đến cảm xúc của nhiều người. Phần bình luận ghi nhận nhiều ý kiến ủng hộ, mỗi dòng chữ như một lần sẻ chia, tái hiện lại từng khoảnh khắc và cảm xúc chân thực của mỗi người.

Anh Thy (22 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận) cho biết, dù đã một năm trôi qua nhưng cảm xúc khi nhớ lại những ngày cận đại lễ vẫn còn nguyên vẹn.

"Khi xem lại những thước phim diễu binh, mình vẫn thấy nôn nao như lúc hòa vào dòng người. Ấn tượng nhất là khoảnh khắc các đoàn diễu hành đi trong vòng tay của nhân dân, khi đó quân với dân như hòa làm một" - Thy hào hứng chia sẻ.

Những bài đăng về kỷ niệm A50 thu hút nhiều lượt xem và lượt tương tác. Ảnh: Chụp màn hình.

Cùng cảm nhận đó, Thiên Ngân (22 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp) cũng cho biết, những ngày gần đây, cô và gia đình thường xuyên xem lại các đoạn video về đại lễ để ôn lại kỷ niệm. Những cảm xúc khi đó như chưa thể vơi đi, từng clip được chia sẻ trên mạng xã hội được cô xem lại rất chăm chú, cùng với đó là những cảm xúc khó tả, vừa lâng lâng, vừa xúc động, từ đó hình thành nên một cảm giác vô cùng tự hào.

Từ trào lưu đến ý thức gìn giữ ký ức lịch sử

Không khó để nhận ra, việc nhắc lại ký ức A50 không chỉ là một trào lưu nhất thời, mà đang dần trở thành một cách để người trẻ kết nối với lịch sử. Những thước phim được chia sẻ lại không chỉ đơn thuần là tư liệu, mà đã trở thành cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.

Theo nhiều bạn trẻ, thay vì chỉ "đu trend", việc xem lại, chia sẻ và kể lại những câu chuyện gắn với ngày 30-4 đã mang đến những góc nhìn sâu sắc hơn về những trang sử hào hùng của dân tộc.

Trào lưu ôn lại kỷ niệm A50 nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: Chụp màn hình.

Bội Anh (22 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) nhận định, sự quan tâm của giới trẻ đối với ngày 30-4 không phải là điều tự nhiên bộc phát. Cô cho rằng tinh thần yêu nước luôn tồn tại và sẽ được bộc lộ rõ hơn vào những dịp lễ lớn.

Các bạn trẻ cùng lan tỏa tinh thần yêu nước trong đại lễ A50. Ảnh: Huyền Trân.

Từ việc xem lại những thước phim, nhiều bạn trẻ dần hình thành ý thức rõ hơn về giá trị của hòa bình. Những cảm xúc ban đầu có thể chỉ là sự háo hức, tự hào theo thời gian đã chuyển hóa thành sự trân trọng và trách nhiệm.

Qua việc gợi lại ký ức ngày đại lễ trên mạng xã hội, Bảo Nghi (14 tuổi, ngụ phường Xuân Hoà) nhận thấy, các bạn trẻ ngày nay không chỉ chia sẻ lại các đoạn clip cũ mà còn chủ động tìm hiểu những câu chuyện phía sau, những khoảnh khắc để nhớ về công lao của các thế hệ đi trước.