Bắn pháo hoa tối 30-4: Phòng CSGT TPHCM đã chuẩn bị gì?

Ngày 30-4, đại diện Phòng CSGT - Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường lực lượng để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình bắn pháo hoa dịp lễ 30-4 và cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 38 - năm 2026.

Theo đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30-4, tại TPHCM sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp ở 8 địa điểm, từ khu vực trung tâm đến các địa bàn vùng ven.

Ngoài ra, cuộc đua xe đạp toàn quốc có nhiều chặng đi qua địa bàn TPHCM, nhất là chặng về đích trưa 30-4 tại khu vực trung tâm, kết hợp hoạt động diễu hành xe đạp phong trào trên các tuyến đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Điện Biên Phủ…, đặt hệ thống giao thông thành phố trước áp lực rất lớn.

Để bảo đảm an toàn, thông suốt giao thông, Phòng CSGT sẽ chủ động triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người.

Phòng CSGT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm; bố trí lực lượng trực chiến 24/24...

Phòng CSGT khuyến cáo người dân và du khách chấp hành, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng; không dừng, đỗ phương tiện sai quy định; không tụ tập gây cản trở giao thông...