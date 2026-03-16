Trà đá miễn phí và cái tình của người dân TPHCM

Ở TPHCM, chỉ cần bước vào một quán cơm bình dân, quán bún hay xe hủ tiếu ven đường, thực khách thường bắt gặp chiếc ly nhựa đặt sẵn trên bàn cùng bình trà mát lạnh ở góc quán. Không cần gọi nước, cũng chẳng ai hỏi giá, khi ly vơi, chủ quán lại lặng lẽ rót thêm.

Phục vụ trà đá miễn phí vốn đã trở thành nét đẹp trong cộng đồng.

Những bình trà đá mát lạnh được chủ quán chuẩn bị sẵn cho thực khách.

Trong cái nóng hầm hập của những ngày đầu hè, một ngụm trà mát lạnh giúp xua đi phần nào cảm giác oi bức sau quãng đường dài, giúp bữa ăn trở nên dễ chịu hơn. Theo thời gian, thói quen nhỏ ấy dần trở thành nét sinh hoạt quen thuộc trong đời sống ẩm thực của thành phố.

Với nhiều người, ly trà đá ấy giống như một "lời chào" thân tình của chủ quán dành cho thực khách. Chị Lê Thụy Quỳnh Giao (nhân viên văn phòng tại TPHCM) cho biết mỗi lần bước vào quán ăn và nhìn thấy ly trà đá đặt sẵn trên bàn, chị có cảm giác rất gần gũi.

"Uống một ngụm là thấy mát người liền. Đi vài nơi khác phải gọi riêng nước uống, nên càng thấy thành phố mình dễ thương ở chỗ đó" – chị Giao bày tỏ.

Không chỉ xuất hiện trong các quán ăn, dạo quanh khắp phố phường, chúng ta cũng sẽ dễ dàng thấy hình ảnh những bình trà đá được đặt trước hiên nhà hoặc lề đường để người đi ngang có thể dừng lại uống cho đỡ khát.

Từ sáng sớm, khi phố xá bắt đầu nhộn nhịp, những chiếc bình lớn đã được đặt ngay ngắn bên cạnh vài chiếc ly nhựa. Có nơi buộc thêm sợi dây nhỏ để tránh thất lạc, tạo nên hình ảnh quen thuộc mà bất cứ ai từng sống ở TPHCM đều dễ dàng bắt gặp.

Mỗi sáng, ông Nguyễn Thanh Huy (ngụ phường Hòa Bình, TPHCM) đều pha trà đá vào một bình lớn đặt trước tiệm sửa xe để người đi đường ghé uống cho đỡ khát.



Những bình trà đá miễn phí cứ thế vơi rồi lại đầy, bền bỉ đồng hành cùng những phận người mưu sinh. Từ những điều giản dị ấy, người ta dễ dàng cảm nhận được sự hào sảng và nghĩa tình – nét đẹp đã trở thành một phần trong đời sống của người dân TPHCM.