VIDEO: Mưa ngập tới mái nhà, người dân Thái nguyên cầu cứu khắp nơi

Hoàn lưu bão số 11 Matmo đã gây ngập lụt "chưa từng có trong tiền lệ" ở Thái Nguyên. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 11 Matmo khiến trên nhiều sông ở Bắc bộ có lũ dâng cao, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu (tại Thái Nguyên).

"Thương quá mọi người ơi có rất nhiều chỗ gọi mà nước xiết mạnh quá không thể vào nổi, nên gặp ai cứu người đó được thôi". Clip: fb Ngọc Linh

Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 5 giờ ngày 8-10, mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,90 m đã vượt báo động 3 (27,00 m) là 2,9 m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09 m). Mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường của tỉnh Thái Nguyên. Hiện, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập, lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng cứu, đưa người dân đến khu vực an toàn.

Từ đêm 6 đến sáng 8-10, lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

Lũ trên sông Cầu tại Thái Nguyên dâng cao kỷ lục. Ảnh: Lê Khắc Duy

Đêm qua, cả nhà chị Liên không tài nào chợp mắt. Chị Liên và các anh chị em trong nhà đều đi làm xa hoặc có gia đình riêng, không ở nhà. Khi mưa lũ tràn về, nhà chị Liên ở quê có 3 người già, trong khi mỗi lúc nước dâng càng cao.

Lũ trên sông Cầu đoạn qua phường Linh Sơn (ảnh chụp lúc gần 16 giờ ngày 7-10). Ảnh: Báo Thái Nguyên

Lực lượng Quân đội, Công an phối hợp củng cố đê sông Cầu đoạn qua phường Phan Đình Phùng. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Các chị em nhà chị Liên đã phải đăng tin cầu cứu khắp các diễn đàn lớn trên mạng xã hội: "Nhà bố mẹ em có cụ 97 tuổi, bố và mẹ em gần 80 tuổi. Nước ngập quá cao, không đồ ăn, nước vẫn đang lên. Rất mong được cứu trợ hoặc có thể đưa mấy cụ già đến nơi an toàn. Địa chỉ: xóm ấp Thái, xã Đồng Hỷ, Thái nguyên (gần khu đô thị hồ điều hòa thí Nguyên. Số điện thoại: 0948151661. Rất mong được cứu trợ khẩn cấp. E cảm ơn". Đến rạng sáng 8-10, vẫn chưa có lực lượng cứu hộ nào tiếp cận được. Em trai chị Liên đã liều mình, mượn xuồng nhỏ tự chèo về nhà để ứng cứu 3 người thân.

Em trai chị Liên đã chèo thuyền về nhà trong đêm 7-10 và đã bị lật thuyền hai lần cho sóng và gió to. Nhưng may mắn, em chị Liên đã về được tới nhà để trông coi 3 người già. Ảnh: Nguyễn Liên

"Em trai em trên đường chèo thuyền về nhà đã bị lật thuyền hai lần cho sóng và gió to. Nhưng ơn trời, cậu ấy đã về được tới nhà để trông coi 3 người già. Dù chưa đưa được bố mẹ em và cụ nhà em đi sơ tán nhưng biết được tình hình cũng tạm yên tâm" - chị Liên nói.

Nhiều nơi ở Thái Nguyên chìm trong biển nước. Ảnh: Lê Khắc Duy

Một người dân đứng trên nóc nhà và được đội cứu hộ cứu thoát. Ảnh: Ngọc Linh

Bạn Ánh Nguyệt nhà ở tổ 5 phường Chùa Hang, tỉnh Thái Nguyên cho biết nước đã ngập vào hết nhà ,một mình mẹ bạn đang ở trong nhà, trong khi nhà chỉ có 1 tầng và đã ngập đến ngang ngực. "Ai có số cứu hộ ở khu vực ấy có thể cho e xin hoặc gọi được cứu hộ có thể gọi thẳng cho e không ạ. Số điện thoại: 0333655010. Địa chỉ gần sân bóng Toàn Tâm. Mẹ e sắp không trụ được nữa rồi, nhờ cộng đồng cứu hộ ứng cứu mẹ e với" - Ánh Nguyệt khẩn thiết kêu cứu trong sáng 8-10.

Mưa lũ cuốn cả một ngôi nhà trên sông Cầu đoạn Tân Phú nay thuộc phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Clip: Nguyễn Trang

Trong khi đó, tài khoản Quyến Chu Ngọc viết: "Hiện tại khu vực cổng xóm Núi Hột, Phường Linh Sơn (gần Trường Quân sự tỉnh Thái Nguyên đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao và chảy xiết. Nhà mình nước đã qua tầng 1, có bố mẹ đang mắc kẹt. Nhà hàng xóm nước đã lên tới tầng 2, có 4 cháu nhỏ. Mất điện từ 3 giờ sáng, mạng yếu khó liên lạc, điện thoại cũng đã cạn kiệt pin không thể liên lạc, hết nước sạch và lương thực. Tình hình vẫn đang mưa lớn, nước tiếp tục dâng nhanh, nguy hiểm cận kề. Rất mong đội cứu hộ cứu nạn, lực lượng cứu trợ khẩn cấp sớm tiếp cận khu vực này. Cả xóm đang kẹt trong vùng nước xiết, không thể di chuyển ra ngoài. Xin mọi người chia sẻ lại để thông tin đến cơ quan chức năng sớm nhất có thể! Số điện thoại: 0387050787".

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Sáng 8-10, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết quân đội đã triển khai 4 mũi ứng cứu các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn - tâm điểm mưa lũ, ngập lụt diện rộng do hoàn lưu bão Matmo. Tổng cộng hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng ngàn tàu xuồng, phương tiện cứu hộ được huy động. Tại Bắc Ninh, Thiếu tướng Tỵ đang tham gia chỉ đạo xử lý sự cố đê điều. Trên hướng Lạng Sơn, nơi đang có hơn 3.000 hộ dân bị cô lập, hai trực thăng Trung đoàn 916 cất cánh từ Hà Nội mang theo 4 tấn lương khô, mì tôm cứu trợ. Chuyến đầu cất cánh lúc 9 giờ 50 từ sân bay Gia Lâm đi Văn Nham; chuyến hai lúc 10 giờ 20 đi Yên Bình. Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, trực tiếp chỉ đạo cứu hộ. Dự kiến quân chủng tiếp tục điều thêm trực thăng vận chuyển hàng hóa cứu trợ.



