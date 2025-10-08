Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trưa 8-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên, thị sát tình hình, thăm hỏi người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân. Cùng đi có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước, đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ và ổn định đời sống nhân dân.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đồng thời, triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống. Về lâu dài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân vùng lũ tại tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng đã có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7-10 hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300 - 400 mm, cá biệt có nơi trên 560 mm.

Trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn (tại trạm Gia Bảy, Thái Nguyên đạt đỉnh 29,90 m lúc 3 giờ ngày 8-10, trên mức lịch sử năm 2024 (28,81 m)); đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân. Thống kê sơ bộ, Thái Nguyên có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 bị thương; 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Thái Nguyên, thăm hỏi người dân vùng lũ - Ảnh 4.

 

Tin liên quan

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

(NLĐO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có Thái Nguyên.

Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

(NLĐO) - Những lời kêu cứu khi người thân ở Thái Nguyên đang bị mắc kẹt giữa mênh mông nước, khi nước lũ chuẩn bị nhấn chìm mái khiến ai cũng thấy nhói lòng.

Người phụ nữ bị lũ cuốn mất tích khi ra suối cứu tài sản

(NLĐO)- Khi nước lũ tràn về, lo sợ tài sản bị lũ cuốn, người phụ nữ ở Thanh Hóa ra chằng buộc đã không may bị nước cuốn mất tích.

mưa lũ thủ tướng phạm minh chính hậu quả mưa lũ Thái Nguyên bõ số 11
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo