Thời sự

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó có Thái Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2221 ngày 8-10 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh - Ảnh 1.

Lũ đổ về nhanh, nhiều khu vực ở tỉnh Thái Nguyên ngập sâu. Ảnh: OFFB

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 140 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đó, hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Thái Nguyên 50 tỉ đồng, Cao Bằng 30 tỉ đồng, Lạng Sơn 30 tỉ đồng và Bắc Ninh 30 tỉ đồng như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.

Đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão số 11 Matmo khiến trên nhiều sông ở Bắc bộ có lũ dâng cao, trong đó ghi nhận lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu (tại Thái Nguyên) và sông Thương.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến 5 giờ ngày 8-10, mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Cụ thể, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy là 29,90 m đã vượt báo động 3 (27,00 m) là 2,9 m cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 (1,09 m).

Mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường của tỉnh Thái Nguyên. Hiện, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập, lực lượng chức năng đang khẩn trương ứng cứu, đưa người dân đến khu vực an toàn.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2171 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

Theo đó, hỗ trợ 2.524 tỉ đồng cho 15 địa phương, phân bổ như sau: Tuyên Quang 200 tỉ đồng, Cao Bằng 195 tỉ đồng, Lạng Sơn 20 tỉ đồng, Lào Cai 200 tỉ đồng, Thái Nguyên 20 tỉ đồng, Phú Thọ 20 tỉ đồng, Sơn La 200 tỉ đồng, Lai Châu 24 tỉ đồng, Điện Biên 90 tỉ đồng, Ninh Bình 20 tỉ đồng, Thanh Hóa 200 tỉ đồng, Nghệ An 500 tỉ đồng, Hà Tĩnh 500 tỉ đồng, Quảng Trị 200 tỉ đồng, Huế 135 tỉ đồng.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh - Ảnh 3.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh - Ảnh 4.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh - Ảnh 5.

Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỉ đồng cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh - Ảnh 6.

 

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ

Huy động lực lượng quân đội của 4 quân khu triển khai bộ đội, phương tiện, kể cả máy bay, khẩn cấp ứng phó lũ lụt, cứu hộ người dân miền Bắc

Thủ tướng giao Chủ tịch 3 tỉnh trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ tại Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn, miền Bắc ngập lụt diện rộng, hàng loạt hồ thủy điện xả lũ

(NLĐO) - Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

