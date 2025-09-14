VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long

Từ lâu, cù lao An Bình của xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long được biết đến với nghề nuôi cá lồng bè. Hàng trăm hộ dân nơi đây đang bám sông, bám nghề nuôi cá trong lồng bè để có nguồn thu nhập ổn định.

Gần 190 hộ dân với 1.960 lồng bè được thả nuôi dọc theo cù lao An Bình của tỉnh Vĩnh Long

Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện An Bình có 1.960 lồng bè trải dọc theo các cù lao để nuôi cá diêu hồng, cá chép, cá rô phi và một số loài cá đặc sản phục vụ du lịch. Với lợi thế nguồn nước trong, dòng chảy ổn định nên cá nuôi tại đây được thương lái đánh giá cao về chất lượng.

Ông Hồ Thế Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết trước kia bà con chủ yếu sống bằng nghề làm vườn và đánh bắt tự nhiên. Từ khi chuyển sang nuôi cá lồng bè đã giúp thu nhập của các hộ dân ổn định hơn. Bình quân một bè cá diêu hồng được nuôi từ 6 – 8 tháng là có thể xuất bán, lãi vài chục triệu đồng/vụ.

Những lồng bè ngày nay đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao do chỉ dùng khung sắt rồi bao lưới bên ngoài, sau đó dùng thùng phuy nhựa để lồng nổi lên mặt nước là có thể thả cá, qua đó tiết kiệm kinh phí hơn so với lồng bè gỗ như trước kia.

Ông Hồ Thế Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, chia sẻ về nghề nuôi cá lồng bè của người dân

Hiện nay, hầu hết người nuôi đều sử dụng máy cho cá ăn chứ không dùng tay như trước. Theo đó, người nuôi chỉ cần bật máy lên rồi hẹn giờ thì lượng thức ăn sẽ tự động xuống đều và trôi khắp lồng chứ không dồn ứ như cho cá ăn bằng tay.

Mô hình nuôi cá lồng bè hiện đang được người dân ứng dụng theo hướng đi mới

Mỗi loại cá có thức ăn phù hợp riêng, có thể trộn vi sinh để hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cá

Ông Lê Văn Mười chia sẻ về việc ứng dụng máy cho cá ăn trong chăn nuôi.

Lồng bè được làm theo kiểu mới bằng khung sắt, bao lưới và dùng thùng phuy để nổi trên mặt nước nên tiết kiệm được kinh phí so với bè gỗ

Người nuôi bắt cá lên đo kích thước rồi chụp hình để kiểm tra hiệu quả chăn nuôi trong thời gian qua bằng ứng dụng AI

"Sau khi cho cá ăn xong, tôi sẽ bắt cá lên để đo kích cỡ rồi chụp ảnh gửi lên hệ thống AI; đồng thời cung cấp lượng thức ăn và màu sắc của nước thì tôi sẽ nhận lại kết quả về tình trạng sức khỏe của cá. Từ đó, tôi sẽ cân đối lại lượng thức ăn, cách chăm sóc cá cho phù hợp. Nhìn chung, từ khi có ứng dụng AI thì việc nuôi cá lồng bè của tôi đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với trước đây" – ông Lê Văn Mười, một hộ nuôi cá lồng bè ở An Bình, tiết lộ.