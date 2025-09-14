VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long

Phóng sự ảnh - video: VÕ DƯƠNG -

14/09/2025 04:31

(NLĐO) – Gần 190 hộ dân ở tỉnh Vĩnh Long tận dụng dòng chảy ổn định để phát triển nghề nuôi cá lồng bè sử dụng công nghệ AI

Video liên quan

Thủy sản cao cấp khó tiêu thụ nội địa

Thủy sản cao cấp khó tiêu thụ nội địa

Kinh tế 02/08/2025
Hội chợ thủy sản sắp mở cửa, chiêu đãi món ngon hiếm có tại TP HCM

Hội chợ thủy sản sắp mở cửa, chiêu đãi món ngon hiếm có tại TP HCM

Kinh tế 06/08/2025
Lo xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng

Lo xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng

Kinh tế 08/08/2025
Châu Phi quan tâm thủy sản Việt Nam

Châu Phi quan tâm thủy sản Việt Nam

Kinh tế 21/08/2025

Từ lâu, cù lao An Bình của xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long được biết đến với nghề nuôi cá lồng bè. Hàng trăm hộ dân nơi đây đang bám sông, bám nghề nuôi cá trong lồng bè để có nguồn thu nhập ổn định.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Gần 190 hộ dân với 1.960 lồng bè được thả nuôi dọc theo cù lao An Bình của tỉnh Vĩnh Long

Theo thống kê của chính quyền địa phương, hiện An Bình có 1.960 lồng bè trải dọc theo các cù lao để nuôi cá diêu hồng, cá chép, cá rô phi và một số loài cá đặc sản phục vụ du lịch. Với lợi thế nguồn nước trong, dòng chảy ổn định nên cá nuôi tại đây được thương lái đánh giá cao về chất lượng.

Ông Hồ Thế Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, cho biết trước kia bà con chủ yếu sống bằng nghề làm vườn và đánh bắt tự nhiên. Từ khi chuyển sang nuôi cá lồng bè đã giúp thu nhập của các hộ dân ổn định hơn. Bình quân một bè cá diêu hồng được nuôi từ 6 – 8 tháng là có thể xuất bán, lãi vài chục triệu đồng/vụ.

Những lồng bè ngày nay đơn giản nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao do chỉ dùng khung sắt rồi bao lưới bên ngoài, sau đó dùng thùng phuy nhựa để lồng nổi lên mặt nước là có thể thả cá, qua đó tiết kiệm kinh phí hơn so với lồng bè gỗ như trước kia.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 3.

Ông Hồ Thế Nhu, Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, chia sẻ về nghề nuôi cá lồng bè của người dân

Hiện nay, hầu hết người nuôi đều sử dụng máy cho cá ăn chứ không dùng tay như trước. Theo đó, người nuôi chỉ cần bật máy lên rồi hẹn giờ thì lượng thức ăn sẽ tự động xuống đều và trôi khắp lồng chứ không dồn ứ như cho cá ăn bằng tay.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 4.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 5.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 6.

Mô hình nuôi cá lồng bè hiện đang được người dân ứng dụng theo hướng đi mới

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 7.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 8.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 9.

Mỗi loại cá có thức ăn phù hợp riêng, có thể trộn vi sinh để hỗ trợ tăng sức đề kháng cho cá

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 10.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 11.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 12.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 13.

Ông Lê Văn Mười chia sẻ về việc ứng dụng máy cho cá ăn trong chăn nuôi.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 14.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 15.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 16.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 17.

Lồng bè được làm theo kiểu mới bằng khung sắt, bao lưới và dùng thùng phuy để nổi trên mặt nước nên tiết kiệm được kinh phí so với bè gỗ

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 18.

VIDEO: Ấn tượng 1.960 lồng bè nuôi cá sử dụng công nghệ AI ở Vĩnh Long - Ảnh 19.

Người nuôi bắt cá lên đo kích thước rồi chụp hình để kiểm tra hiệu quả chăn nuôi trong thời gian qua bằng ứng dụng AI

"Sau khi cho cá ăn xong, tôi sẽ bắt cá lên để đo kích cỡ rồi chụp ảnh gửi lên hệ thống AI; đồng thời cung cấp lượng thức ăn và màu sắc của nước thì tôi sẽ nhận lại kết quả về tình trạng sức khỏe của cá. Từ đó, tôi sẽ cân đối lại lượng thức ăn, cách chăm sóc cá cho phù hợp. Nhìn chung, từ khi có ứng dụng AI thì việc nuôi cá lồng bè của tôi đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với trước đây" – ông Lê Văn Mười, một hộ nuôi cá lồng bè ở An Bình, tiết lộ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo