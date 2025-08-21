Châu Phi quan tâm thủy sản Việt Nam

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 22-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Sự kiện năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 14.000 m² trưng bày, 526 gian hàng đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm mới là số gian hàng hướng đến thị trường trong nước nhiều hơn, tập trung vào sản phẩm đông lạnh, chế biến sẵn theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao.

VIETFISH 2025 có quy mô lớn nhất chuyên ngành về thủy sản

Sự kiện có nhiều đoàn khách quốc tế đăng ký đến dự từ: châu Âu, châu Á và đặc biệt lần đầu có đoàn châu Phi đến tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.

Theo ông Đỗ Ngọc Tài, Chủ tịch VASEP, 7 tháng đầu năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam duy trì tăng trưởng tích cực, với tổng sản lượng trên 5,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,2 tỉ USD. Mục tiêu đến năm 2030, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 14 - 16 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm, bảo đảm kinh tế cho hàng triệu lao động.