Lo xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng

Theo bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2024, còn khoảng 9 tỉ USD, nếu thuế đối ứng 20% của Mỹ có hiệu lực.

Trong đó, ngành tôm khó khăn hơn khi rơi vào tình thế "thuế chồng thuế" - gồm thuế đối ứng và thuế chống bán phá giá với tổng mức thuế cao hơn các nước như: Ấn Độ, Ecuador.

Riêng ngành cá tra thuận lợi hơn khi thuế chống bán phá giá 0% và ít sự cạnh tranh từ các nước khác, song VASEP lưu ý các doanh nghiệp không tự cạnh tranh hạ giá, có thể vướng vào vòng xoáy thuế bán phá giá mới. Với ngành cá ngừ, khó khăn chủ yếu tới từ nội tại do thiếu nguyên liệu, trong nước yêu cầu chỉ được thu mua cá cỡ to hơn so với thông lệ.

Tuy vậy, ngành thủy sản Việt Nam cũng có nhiều lợi thế như: đi đầu trong việc sản xuất hàng chế biến sâu - những mặt hàng có biên lợi nhuận cao, ít cạnh tranh và không bị đánh thuế chống bán phá giá.