VIDEO: Ấn tượng tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần 2

Nhóm PV VPMB - V.Loan - N.Lý -

25/08/2025 06:00

(NLĐO) - Tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Video liên quan

"Đốn tim" cảnh nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giao lưu cùng người dân

Thời sự 24/08/2025
Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng người dân xem tổng hợp luyện A80

Chính trị 24/08/2025
"Khối thu gom rác" - "Đội hình" bất ngờ dịp Đại lễ A80

Chính trị 24/08/2025
Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai

Chính trị 24/08/2025
