"Đốn tim" cảnh nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giao lưu cùng người dân

Nếu như sự xuất hiện trang nghiêm, uy lực của các khí tài hiện đại gây ấn tượng mạnh mẽ ban đầu, thì khoảnh khắc các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm xuống phố, hòa mình vào dòng người mới thực sự mang lại nhiều cảm xúc.

Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giao lưu với nhân dân

Với nụ cười thân thiện, các nữ chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng người dân, trao tặng những phần quà nhỏ, cùng nhau hát vang những ca khúc truyền thống và bài ca tuổi trẻ.

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được nắm tay, trò chuyện và nhận quà từ các chiến sĩ. Người dân lớn tuổi thì xúc động trước hình ảnh gần gũi, chan hòa, vừa thể hiện tác phong chính quy, vừa ấm áp tình người.

"Được trực tiếp giao lưu với các chiến sĩ khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Hình ảnh các chiến sĩ không chỉ gắn liền với sự kỷ luật, mà còn rất gần gũi, thân thiết" - chị Phạm Linh Chi (phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giao lưu với nhân dân

Theo đại diện ban tổ chức, việc để cán bộ, chiến sĩ trực làm nhiệm vụ diễu binh đại lễ A80 trực tiếp giao lưu, ca hát, tặng quà và trò chuyện cùng nhân dân chính là điểm nhấn của buổi tổng hợp luyện lần này. Qua đó, không chỉ kiểm tra kết quả rèn luyện của lực lượng khí tài, mà còn lan tỏa tinh thần gắn bó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với các lực lượng vũ trang.

Ấm áp cảnh nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giao lưu với người dân

Hoạt động đã để lại những hình ảnh đẹp, góp phần khẳng định sâu sắc phương châm "Quân với dân như cá với nước", đồng thời tạo động lực tinh thần để các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm giao lưu với nhân dân: