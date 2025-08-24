"Khối thu gom rác" - "Đội hình" bất ngờ dịp Đại lễ A80

Chiều 24-8, tại góc phố Trần Phú - Chu Văn An, nhiều bạn trẻ tình nguyện viên thu gom rác, giữ gìn vệ sinh để phục vụ người dân xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80), góp phần làm nên ngày Đại lễ trọn vẹn.

Huy động tổng lực thu gom rác, giữ phố phường sạch, đẹp dịp 2-9. Ảnh: Minh Chiến

Để phục vụ các đợt tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và đặc biệt là Lễ diễu binh, diễu hành, TP Hà Nội đã bố trí 800 khung treo túi rác, phát 25.000 túi nilon cho lực lượng tình nguyện và người dân.

Trong đợt tổng hợp luyện đầu tiên hôm 21-8, riêng các khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình... phát sinh khoảng 30 tấn rác, nhưng toàn bộ đã được xử lý gọn gàng trước 4 giờ sáng hôm sau.

Ngay từ 15-8, công tác tổng vệ sinh đã được triển khai thường xuyên đến hết 5-9. Hàng ngàn công nhân túc trực, thu gom rác từ sớm trước giờ cấm đường, bảo đảm phố phường sạch sẽ, thông thoáng.

Thu gom rác giữ đường phố sạch sẽ dịp Đại lễ A80

Tại các tuyến phố trọng điểm như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Tràng Thi, Hàng Khay, Phan Đình Phùng, Quán Thánh… lực lượng duy trì 4 lượt quét gom mỗi ngày, kết hợp cơ giới và thủ công, cùng 2 lượt xe quét hút và 2 lượt xe rửa đường.

Đặc biệt, Thành đoàn Hà Nội huy động 6.300 đoàn viên phối hợp Công ty môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) nhặt rác, phát túi rác, tuyên truyền giữ vệ sinh công cộng.

Nhiều bạn trẻ tình nguyện viên thu gom rác tại phố Trần Phú giao phố Chu Văn An chiều 24-8. Ảnh: Uyển Nhi

Sự cần mẫn và thầm lặng của họ đã góp phần giúp ngày Đại lễ của dân tộc thêm vui tươi, trọn vẹn hơn. Ảnh: Hải Anh

Ảnh: Hải Anh

Trên một số trang facebook, nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến và cảm ơn khối "Gìn giữ vệ sinh đô thị". Mọi người kêu gọi cùng chung tay giữ gìn môi trường sạch đẹp - đó chính là hành động thiết thực nhất để cổ vũ khối này.

Hàng trăm thùng rác lưu động được lắp đặt tăng cường dọc các tuyến phố trung tâm. Ảnh: Tùng Giang

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết trong thời gian tới, TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và khuyến khích người dân chung tay giữ gìn môi trường.