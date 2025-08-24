HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Khối quân nhân Nga dự lễ diễu binh là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) lần thứ haih tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) tối 24-8 có sự tham gia diễu binh của ba khối quân đội nước ngoài. Ngoài khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga còn có Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 1.

Khối quân nhân Nga tại tổng hợp luyện lần thứ hai tối 24-8

Khối quân nhân Nga tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khách 2-9 là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky.

Người dân hò reo chào đón khi đoàn quân nhân Nga diễu qua phố Đặng Tất. Video: Nguyễn Hưởng

Đây là một đơn vị đặc biệt, gìn giữ truyền thống của đội cận vệ dưới thời Pyotr Đại đế. Lịch sử của trung đoàn gắn liền với Trung đoàn Preobrazhensky huyền thoại, biểu tượng của vinh quang và danh dự quân sự Nga.

Ngày nay, đây là "tấm danh thiếp" của Lực lượng vũ trang Nga, đội danh dự đón tiếp nguyên thủ các quốc gia và tham gia vào những cuộc duyệt binh lớn nhất.

Ngày 20-8, chuyên cơ chở các quân nhân Nga đã hạ cánh xuống Nội Bài, Hà Nội, để tham gia diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 2.

Các quân nhân Nga nhận được nhiều sự quan tâm của người dân

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 3.

Khối quân nhân Nga dự lễ diễu binh là lực lượng của Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 Preobrazhensky

Tổng hợp luyện tối 24-8 có sự tham gia diễu binh của ba khối quân đội nước ngoài, ngoài khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga còn có Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 4.

Hình ảnh các quân nhân Nga chiều tối 24-8

Khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga diễu binh qua đường Nguyễn Thái Học. Video: Minh Chiến

Vào ngày 15 và 16-8, Đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia và Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân đội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mỗi đoàn gồm 120 quân nhân, đã sang đến Việt Nam để chuẩn bị tham gia diễu binh, diễu hành A80.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 5.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia

Theo kế hoạch, cả hai đội hình khối quân nhân của Lào và Campuchia đều luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Trong khối quân đội Lào có 20 quân nhân từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) của Việt Nam và 49 quân nhân trong khối tham gia Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9-5-1945 - 9-5-2025) tại Liên bang Nga.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 6.

Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia

Hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào ngày 2-9 tới có sự tham gia đầy đủ lực lượng, gồm các khối đi trên bộ, lực lượng cơ giới, trên không và trên biển.

Cận cảnh quân nhân Nga tham gia tổng hợp luyện A80 lần thứ hai- Ảnh 7.

Khối Quân đội nhân dân Lào

Khối diễu binh gần 16.000 người, gồm các khối đi, khối đứng cùng khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội, Công an.

