Thời sự Chính trị

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng người dân xem tổng hợp luyện A80

Nhóm PV

(NLĐO)- Chiều 24-8, trước khi buổi tổng hợp luyện bắt đầu, bộ đội tên lửa giao lưu và hát với người dân xem tổng hợp luyện A80 ở khu vực đường Thanh Niên.

Đúng 16 giờ 30 chiều 24-8, đoàn các phương tiện quân sự tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) bắt đầu lăn bánh từ đường Nguyễn Tri Phương, sau đó có mặt tại đầu đường Thanh Niên, tiến vào khu vực tập kết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Người dân hò reo phấn khích khi đoàn xe qua.

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng nhân dân xem tổng hợp luyện - Ảnh 1.

Bộ đội tên giao lưu cùng nhân dân xem tổng hợp luyện

Sau khi cơ động và hành quân tới đường Thanh Niên. Các xe tạm dừng, các cán bộ chiến sĩ, xuống xe và tạm nghỉ. Tại đây, các chiến sĩ đã giao lưu với người dân trên tuyến phố Thanh Niên, tạo nên bầu không khí sôi nổi, ấm áp ngay giữa lòng Thủ đô.

Nếu như sự xuất hiện trang nghiêm, uy dũng của các khí tài hiện đại gây ấn tượng mạnh mẽ ban đầu, thì chính khoảnh khắc các chiến sĩ xuống phố, hòa mình vào dòng người đã mang lại nhiều cảm xúc ấm áp. Với nụ cười thường trực trên môi, các chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng người dân, trao tặng những phần quà nhỏ, cùng nhau hát vang những ca khúc truyền thống và bài ca tuổi trẻ.

Nhiều em nhỏ tỏ ra thích thú khi được nắm tay, trò chuyện và nhận quà từ các chú bộ đội. Người dân lớn tuổi thì xúc động trước hình ảnh quân - dân gần gũi, chan hòa, vừa thể hiện tác phong chính quy, vừa ấm áp tình người.

Các chiến sĩ nắm tay các em nhỏ

"Được trực tiếp giao lưu với các chiến sĩ khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân. Hình ảnh bộ đội không chỉ gắn liền với tính kỷ luật, mà còn rất gần gũi, thân thiết" - một phụ nữ đến từ phường Đống Đa, TP Hà Nội, chia sẻ.

Hoạt động trực tiếp giao lưu, ca hát, tặng quà và trò chuyện cùng nhân dân của các chiến sĩ cũng chính là điểm nhấn, dấu ấn trong buổi tổng hợp luyện lần này. Qua đó, lan tỏa tinh thần gắn bó, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng nhân dân xem tổng hợp luyện - Ảnh 2.

Các chiến sĩ phát quà cho các em nhỏ. Ảnh: Hải Anh

Khoảnh khắc các chiến sĩ xuống giao lưu, hòa nhịp cùng người dân xem diễu binh. Clip Hải Anh

Hoạt động đã để lại những hình ảnh đẹp "Quân với dân như cá với nước", đồng thời tạo động lực tinh thần để các chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ A80 những ngày tới.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận khoảnh khắc các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm, giao lưu cùng người dân:

Giao lưu quân dân tại buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 lần thứ hai - Ảnh 4.

"Cháy" cùng người dân trong những bài hát về cách mạng. Ảnh: Hải Anh

Giao lưu quân dân tại buổi tổng hợp luyện diễu binh A80 lần thứ hai - Ảnh 7.

Các chiến sĩ giao lưu cùng người dân. Ảnh: Văn Duẩn

Các chiến sĩ "cháy" cùng người dân trong những bài hát cách mạng. Clip: Văn Duẩn

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng nhân dân xem tổng hợp luyện - Ảnh 4.

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng nhân dân xem tổng hợp luyện - Ảnh 5.

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng nhân dân xem tổng hợp luyện - Ảnh 6.

Bộ đội tên lửa hòa giọng, "selfie" cùng nhân dân xem tổng hợp luyện - Ảnh 8.

Bộ đội tên lửa "selfie" cùng người dân xem tổng hợp luyện


Kế hoạch A80 hợp luyện lần 2 Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh
    Thông báo