Thời sự Xã hội

CLIP: Ngư dân bám phao giữa sóng dữ trong vụ tàu cá TP HCM gặp nạn do bão số 10 Bualoi

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương ứng cứu 3 ngư dân trong vụ 2 tàu cá gặp nạn trên vùng biển tỉnh Quảng Trị.

Trưa 28-9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu 3 ngư dân đang gặp nạn trên biển, trong đó có 1 người đang bám vào phao hàng hải tại khu vực biển xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng liên hệ và sử dụng ghe QT-10599-TS của ông Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1983, thường ngụ xã Cửa Việt) cùng 1 ngư dân ra ứng cứu và đã cứu được 7 ngư dân trên tàu mắc cạn. Trước đó, 1 ngư dân đã tự bơi vào bờ an toàn.

Hình ảnh ngư dân bám phao hàng hải giữa sóng dữ trong vụ tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm ngư dân gặp nạn

Hình ảnh ngư dân bám phao hàng hải giữa sóng dữ trong vụ tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai ứng cứu

Danh tính 8 ngư dân được cứu gồm: Mai Thanh Tâm (SN 1999, ngụ tại Thọ Sơn, An Giang); Lê Duy Thang (SN 1984, ngụ An Giang); Nguyễn Ngọc Phong (SN 1998, ngụ Đồng Nai); Lê Văn Bảnh (SN 1992, ngụ An Giang); Nguyễn Thanh Phong (SN 1994, ngụ An Giang); Nguyễn Minh Trường (SN 1993, ngụ An Giang); Lăng Quốc Hải (SN 1974, ngụ An Giang); Hạ Minh Tân, SN 1994, ngụ An Giang).

Hiện 8 ngư dân đã được đưa lên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị (cũ) để tiến hành chăm sóc sức khoẻ.

Hình ảnh ngư dân bám phao hàng hải giữa sóng dữ trong vụ tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Một ngư dân đang bám vào phao cứu sinh sau khi tàu chìm trên biển

Ngư dân bám vào phao hàng hải giữa bốn bề sóng dữ

Theo đại tá Nguyễn Bá Duyệt, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị, hiện tại có 1 ngư dân đang bám vào phao hàng hải, 2 ngư dân khác đang mất tích sau khi tàu bị chìm.

Lực lượng chức năng đang tìm cách đưa phao cứu sinh ra vị trí ngư dân đang ôm phao hàng hải, chống chọi với sóng dữ. Chiếc phao này dự kiến sẽ được nối dây dài vào bờ, khi ngư dân tiếp cận phao, sẽ tiến hành kéo vào.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, vào sáng 28-9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt nhận tin báo 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS, BV 0042-TS ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP HCM) cùng 11 ngư dân bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt), yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.

CLIP: Hình ảnh ngư dân bám phao hàng hải giữa sóng dữ trong vụ tàu cá gặp nạn ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Ngư dân bám vào phao hàng hải đã vào bờ an toàn vào trưa 28-9

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu ngư dân gặp nạn.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, ngư dân này đã quyết định bơi vào và được lực lượng chức năng hỗ trợ, ứng cứu đưa vào bờ an toàn. Như vậy, lực lượng chức năng đã cứu được 9 người, 2 ngư dân còn lại vẫn đang mất tích.


Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

(NLĐO) - Mưa lớn do bão số 10 Bualoi đã khiến nhiều nơi xảy ra sạt lở đất, gây cô lập chia cắt.

Bão số 10 Bualoi càng gần bờ càng mạnh, Thủ tướng yêu cầu lập Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó

(NLĐO) - Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão số 10 Bualoi đi qua để chủ động ứng phó.

Chi tiết những chuyến bay hoãn, huỷ, cất cánh sớm do bão số 10 Bualoi

(NLĐO)- Các hãng hàng không cập nhật những chuyến bay bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi sau khi Cục Hàng không quyết định 4 sân bay tạm ngừng tiếp thu máy bay.

Quảng Trị tàu cá gặp nạn chìm tàu bão số 10 ngư dân tin bão số 10
