VIDEO: "Biển Gò Vấp” hút khách song tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Nhiều người dân cho biết không gian này xuất hiện là một sự thay đổi tích cực về mội trường sống vì trước đây, trong khu vực vốn không có nhiều chỗ vui chơi công cộng. Không gian mát mẻ, thoáng đãng là cảm nhận chung của nhiều người khi lần đầu đặt chân đến đây.

Đỗ Huỳnh Kim Đạt, ngụ tại phường An Hội Tây, cho biết đây là lần đầu tiên em cùng anh trai đến trải nghiệm vì trước đây, khu vực này không có nhiều chỗ vui chơi.

"Không gian ở đây mát mẻ, thoáng" - Kim Đạt nhận xét.

Cùng chung sự hào hứng, Bảo Châu (ngụ phường An Hội Tây) cho hay em biết đến địa điểm này thông qua mạng xã hội.

"Em thấy không gian ở đây thật mát mẻ và có cảnh hoàng hôn đẹp, lại có nhiều người thả diều nên rất vui" - Bảo Châu bảy tỏ.

Tuy nhiên, ẩn sau vẻ náo nhiệt và thơ mộng của những buổi hoàng hôn là những nỗi lo về an toàn sông nước chưa được giải quyết triệt để.

Dù là điểm đến yêu thích để hóng gió, nhưng việc bảo đảm an toàn lại khiến nhiều người lo ngại do ệ thống rào chắn dọc bờ sông quá thấp so với vị trí sát mép nước.

Người dân hóng gió, vui chơi, chạy bộ quanh khu vực "biển Gò Vấp".

Việc hình thành những không gian công cộng ven sông là tín hiệu đáng mừng với đời sống tinh thần của người dân Gò Vấp. Tuy nhiên, để niềm vui được trọn vẹn, việc bảo đảm an toàn và vệ sinh môi trường cần được xử lý triệt để.