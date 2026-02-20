HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Canh “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Giữa rừng già bán đảo Sơn Trà, một ngọn hải đăng hơn 120 năm tuổi vẫn lặng lẽ tỏa sáng.

Sau những khúc cua gắt men theo sườn núi, vượt qua thảm rừng nguyên sinh xanh thẫm, Hải đăng Tiên Sa hiện ra bình thản trên đỉnh cao. Ngọn hải đăng cổ đứng lặng giữa gió núi và hơi muối đại dương, mang theo dấu ấn của hơn một thế kỷ tồn tại.

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 1.

Hải đăng Tiên Sa trải qua hơn 120 năm tuổi vẫn sừng sững ở bán đảo Sơn Trà

Hơn một thế kỷ soi lối biển Đà Nẵng

Hải đăng Tiên Sa được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1902, đến nay đã hơn 120 năm tuổi. Công trình nằm ở độ cao khoảng 223m so với mực nước biển, với thân tháp cao hơn 15m, đường kính trung bình 2,7m. Tâm sáng của ngọn đèn đạt khoảng 238m, đủ để ánh sáng vượt qua địa hình rừng núi, vươn xa giữa biển đêm.

Theo đó, đèn chính của hải đăng phát ánh sáng trắng, chớp đôi với chu kỳ 10 giây, tầm chiếu xa khoảng 23 hải lý. Ngoài đèn chính, trạm còn bố trí đèn chiếu gần nhằm hỗ trợ tàu thuyền đánh bắt sát bờ, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Đây là một trong số ít hải đăng cổ ở Việt Nam vẫn duy trì vận hành liên tục sau hơn một thế kỷ.

Trong sự phát triển của các thiết bị định vị hiện đại, hải đăng Tiên Sa vẫn giữ vai trò là "mốc sáng" quan trọng, dẫn hướng cho tàu thuyền ra vào cảng Tiên Sa và hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng cùng khu vực lân cận. Ngọn đèn hiện do Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải Trung Bộ quản lý, với lực lượng ứng trực 24/7.

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 2.

Phía trước ngọn hải đăng là biển rộng

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 3.

Ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1902. Hải đăng Tiên Sa được du khách mến mộ, mệnh danh là một trong những ngọn hải đăng cổ và đẹp nhất Việt Nam

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 4.

Đèn độc lập với tầm nhìn 14 hải lý, chiều cao tâm sáng 238,4m có nhiệm vụ giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Huế - Đà Nẵng dễ dàng định hướng và xác định vị trí của mình

CLIP: Hải đăng Tiên Sa - “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà

Trải nghiệm chinh phục giữa rừng già và biển xanh

Không giống những điểm tham quan phổ biến, hành trình đến hải đăng Tiên Sa mang đậm tính chinh phục. Con đường dẫn lên đỉnh Sơn Trà quanh co, nhiều đoạn dốc cao, một bên là vách núi, một bên mở ra biển xanh thăm thẳm, đòi hỏi người đi phải vững tay lái và đủ sự tập trung.

Lên đến trạm hải đăng, cảm giác biệt lập hiện rõ. Khu vực này không có điện lưới, thiếu nước sinh hoạt, sóng điện thoại yếu; sinh hoạt của nhân viên chủ yếu dựa vào máy phát điện và sự chủ động tự xoay xở. Chính điều kiện khắc nghiệt ấy lại tạo nên nét đặc biệt cho trải nghiệm của du khách, khi mọi tiện nghi hiện đại dường như lùi lại phía sau.

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 5.

Cung đường đến với Hải đăng Tiên Sa là sự hòa quyện giữa rừng già với biển xanh, sắc nước với mây trời

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 6.

Điều này đem đến trải nghiệm "độc bản" cho du khách khi đến Hải đăng Tiên Sa

Chinh phục “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà - Ảnh 7.

Bạn Cát Tường cùng nhóm bạn thích thú check-in, ghi dấu khoảnh khắc đẹp của chuyến khám phá Hải đăng Tiên Sa

Chia sẻ với phóng viên, bạn Cát Tường (trú TP Huế) cho biết quyết định chọn đi bộ trải nghiệm đến hải đăng Tiên Sa như một cách "tự giải phóng" bản thân sau những ngày dài ngồi trước màn hình máy tính. Là nhân viên văn phòng, công việc thường xuyên gắn với bàn phím và deadline, Tường cảm nhận rõ sự mệt mỏi tích tụ cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Bọn mình muốn đi bộ để cảm nhận trọn vẹn không gian rừng núi và biển. Càng lên cao, càng thấy mọi thứ phía sau như được bỏ lại. Khi đứng trước hải đăng, cảm giác rất khác, rất cổ kính, trầm mặc nhưng khung cảnh thì hùng vĩ và ngoạn mục"- Tường nói và cho biết ấn tượng nhất là khoảnh khắc phóng tầm mắt ra biển rộng, nơi rừng xanh, núi cao và đại dương giao hòa.

Từ vị trí hải đăng, toàn cảnh vịnh Đà Nẵng và cảng Tiên Sa hiện ra trong tầm nhìn. Ban ngày, sắc xanh của rừng và biển trải dài bất tận; khi đêm xuống, ánh đèn chớp nhịp đều đặn giữa không gian tĩnh lặng.

Với nhiều người trẻ như Cát Tường, đó không chỉ là một chuyến đi, mà là trải nghiệm để chậm lại, hít thở sâu và kết nối với thiên nhiên theo cách rất nguyên bản. Ở nơi đây, trải nghiệm không chỉ là tham quan, mà còn là chạm vào chiều sâu lịch sử và đời sống biển.


Tin liên quan

Dưới tán cây đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

Dưới tán cây đa nghìn năm ở Sơn Trà, du khách nghe rừng "kể chuyện"

(NLĐO) – Cây đa nghìn năm tuổi trên Bán đảo Sơn Trà âm thầm giữ chân du khách bằng sự trầm mặc giữa rừng già và biển xanh.

Kế hoạch lớn cho bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) - Cục trưởng Cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh khuyến khích Đà Nẵng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đặc sắc tại bán đảo Sơn Trà

Khôi phục ký ức về những đồi hoa sim trên bán đảo Sơn Trà

(NLĐO) - Trên những cung đường uốn lượn ở Bán đảo Sơn Trà, sắc tím của hoa sim như đang nở rộ trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

bán đảo Sơn Trà rừng nguyên sinh du lịch Sơn Trà hải đăng Tiên Sa khám phá Sơn Trà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo