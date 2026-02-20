Canh “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà

Sau những khúc cua gắt men theo sườn núi, vượt qua thảm rừng nguyên sinh xanh thẫm, Hải đăng Tiên Sa hiện ra bình thản trên đỉnh cao. Ngọn hải đăng cổ đứng lặng giữa gió núi và hơi muối đại dương, mang theo dấu ấn của hơn một thế kỷ tồn tại.

Hải đăng Tiên Sa trải qua hơn 120 năm tuổi vẫn sừng sững ở bán đảo Sơn Trà

Hơn một thế kỷ soi lối biển Đà Nẵng

Hải đăng Tiên Sa được người Pháp xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1902, đến nay đã hơn 120 năm tuổi. Công trình nằm ở độ cao khoảng 223m so với mực nước biển, với thân tháp cao hơn 15m, đường kính trung bình 2,7m. Tâm sáng của ngọn đèn đạt khoảng 238m, đủ để ánh sáng vượt qua địa hình rừng núi, vươn xa giữa biển đêm.

Theo đó, đèn chính của hải đăng phát ánh sáng trắng, chớp đôi với chu kỳ 10 giây, tầm chiếu xa khoảng 23 hải lý. Ngoài đèn chính, trạm còn bố trí đèn chiếu gần nhằm hỗ trợ tàu thuyền đánh bắt sát bờ, đặc biệt trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Đây là một trong số ít hải đăng cổ ở Việt Nam vẫn duy trì vận hành liên tục sau hơn một thế kỷ.

Trong sự phát triển của các thiết bị định vị hiện đại, hải đăng Tiên Sa vẫn giữ vai trò là "mốc sáng" quan trọng, dẫn hướng cho tàu thuyền ra vào cảng Tiên Sa và hoạt động trên vùng biển Đà Nẵng cùng khu vực lân cận. Ngọn đèn hiện do Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải Trung Bộ quản lý, với lực lượng ứng trực 24/7.

Phía trước ngọn hải đăng là biển rộng

Ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng và đưa vào hoạt động vào năm 1902. Hải đăng Tiên Sa được du khách mến mộ, mệnh danh là một trong những ngọn hải đăng cổ và đẹp nhất Việt Nam

Đèn độc lập với tầm nhìn 14 hải lý, chiều cao tâm sáng 238,4m có nhiệm vụ giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Huế - Đà Nẵng dễ dàng định hướng và xác định vị trí của mình

CLIP: Hải đăng Tiên Sa - “mắt biển” trăm tuổi trên đỉnh Sơn Trà

Trải nghiệm chinh phục giữa rừng già và biển xanh

Không giống những điểm tham quan phổ biến, hành trình đến hải đăng Tiên Sa mang đậm tính chinh phục. Con đường dẫn lên đỉnh Sơn Trà quanh co, nhiều đoạn dốc cao, một bên là vách núi, một bên mở ra biển xanh thăm thẳm, đòi hỏi người đi phải vững tay lái và đủ sự tập trung.

Lên đến trạm hải đăng, cảm giác biệt lập hiện rõ. Khu vực này không có điện lưới, thiếu nước sinh hoạt, sóng điện thoại yếu; sinh hoạt của nhân viên chủ yếu dựa vào máy phát điện và sự chủ động tự xoay xở. Chính điều kiện khắc nghiệt ấy lại tạo nên nét đặc biệt cho trải nghiệm của du khách, khi mọi tiện nghi hiện đại dường như lùi lại phía sau.

Cung đường đến với Hải đăng Tiên Sa là sự hòa quyện giữa rừng già với biển xanh, sắc nước với mây trời

Điều này đem đến trải nghiệm "độc bản" cho du khách khi đến Hải đăng Tiên Sa

Bạn Cát Tường cùng nhóm bạn thích thú check-in, ghi dấu khoảnh khắc đẹp của chuyến khám phá Hải đăng Tiên Sa

Chia sẻ với phóng viên, bạn Cát Tường (trú TP Huế) cho biết quyết định chọn đi bộ trải nghiệm đến hải đăng Tiên Sa như một cách "tự giải phóng" bản thân sau những ngày dài ngồi trước màn hình máy tính. Là nhân viên văn phòng, công việc thường xuyên gắn với bàn phím và deadline, Tường cảm nhận rõ sự mệt mỏi tích tụ cả về thể chất lẫn tinh thần.

"Bọn mình muốn đi bộ để cảm nhận trọn vẹn không gian rừng núi và biển. Càng lên cao, càng thấy mọi thứ phía sau như được bỏ lại. Khi đứng trước hải đăng, cảm giác rất khác, rất cổ kính, trầm mặc nhưng khung cảnh thì hùng vĩ và ngoạn mục"- Tường nói và cho biết ấn tượng nhất là khoảnh khắc phóng tầm mắt ra biển rộng, nơi rừng xanh, núi cao và đại dương giao hòa.

Từ vị trí hải đăng, toàn cảnh vịnh Đà Nẵng và cảng Tiên Sa hiện ra trong tầm nhìn. Ban ngày, sắc xanh của rừng và biển trải dài bất tận; khi đêm xuống, ánh đèn chớp nhịp đều đặn giữa không gian tĩnh lặng.

Với nhiều người trẻ như Cát Tường, đó không chỉ là một chuyến đi, mà là trải nghiệm để chậm lại, hít thở sâu và kết nối với thiên nhiên theo cách rất nguyên bản. Ở nơi đây, trải nghiệm không chỉ là tham quan, mà còn là chạm vào chiều sâu lịch sử và đời sống biển.



