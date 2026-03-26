Thời sự

Quảng Ngãi muốn "đánh thức" du lịch lặn biển, ngắm san hô ở 2 hòn đảo nhỏ ven bờ

T.Trực

(NLĐ) – Gành Yến và hòn Nhàn sẽ thành điểm du lịch trải nghiệm với các hoạt động lặn biển, ngắm san hô.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư- thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan chức năng vừa phối hợp khảo sát, làm việc với doanh nghiệp về đề xuất phát triển du lịch tại gành Yến và hòn Nhàn.

Quảng Ngãi muốn "đánh thức" du lịch lặn biển, ngắm san hô ở 2 hòn đảo nhỏ ven bờ - Ảnh 1.

Hòn Nhàn chỉ cách bờ khoảng 700m

Theo đề xuất của Công ty đầu tư C.T, doanh nghiệp dự kiến đầu tư trang thiết bị, nhân lực để triển khai các loại hình du lịch trải nghiệm như lặn biển, ngắm san hô, chèo sup, cắm trại ngắm bình minh… trên diện tích khoảng 50 ha, chủ yếu là mặt nước.

Hòn Nhàn là đảo nhỏ cách bờ khoảng 700m, được hình thành từ hoạt động núi lửa, xung quanh có hệ sinh thái san hô và sinh vật biển phong phú. Từ khu vực này, du khách có thể quan sát dải bờ biển Ba Làng An, hải đăng và nhìn thấy đảo Lý Sơn khi thời tiết thuận lợi.

Quảng Ngãi muốn "đánh thức" du lịch lặn biển, ngắm san hô ở 2 hòn đảo nhỏ ven bờ - Ảnh 2.

Gành Yến

Còn gành Yến gây ấn tượng với cảnh quan hoang sơ, địa chất đá núi lửa đặc trưng, được ví như gành Đá Đĩa ở Quảng Ngãi. Khu vực này có rạn san hô lộ thiên khi thủy triều rút cùng hệ sinh thái dưới nước đa dạng, từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của du khách.

Quảng Ngãi muốn "đánh thức" du lịch lặn biển, ngắm san hô ở 2 hòn đảo nhỏ ven bờ - Ảnh 3.

San hô tại gành Yến

Hiện nay, hoạt động du lịch tại gành Yến và hòn Nhàn chủ yếu mang tính tự phát, quy mô nhỏ, chưa hình thành sản phẩm trải nghiệm bài bản để thu hút khách ở quy mô lớn.

Do đó, việc đề xuất đầu tư được kỳ vọng sẽ đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển của địa phương, hướng đến nhóm du khách trẻ, ưa khám phá, trải nghiệm thiên nhiên.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đồng thời tham mưu UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư trong thời gian tới.

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

(NLĐO) - Hai thợ lặn ở Quảng Trị gặp sự cố giảm áp khi lặn sâu khoảng 15-20m dưới biển, khiến một thợ lặn tử vong, người còn lại nguy kịch.

