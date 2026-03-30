Thời sự Xã hội

Biển Long Hải ken kín người dự lễ hội Dinh Cô

Ngọc Giang

(NLĐO)- Hàng ngàn người đổ về bãi biển Long Hải từ tinh mơ để dự lễ Nghinh Cô, nghi thức linh thiêng, đặc sắc trong chuỗi Lễ hội Dinh Cô của ngư dân vùng biển

Sáng 30-3 (nhằm 12-2 âm lịch), bãi biển Long Hải (xã Long Hải, TPHCM) phía trước Dinh Cô Long Hải chật kín người dân và du khách thập phương. Từ rất sớm, dòng người đã đứng kín hai bên lối xuống biển, háo hức chờ đợi nghi thức Nghinh Cô, phần lễ quan trọng nhất trong chuỗi Lễ hội Dinh Cô.

Khoảng 5 giờ, hàng chục ghe thuyền của ngư dân đồng loạt hướng ra khơi. Chiếc ghe dẫn đầu chở ban nghi lễ và các bô lão, trên đặt Long Vị, di chuyển ra vùng biển cách bờ vài hải lý, nơi được cho là gắn với sự tích Cô gặp nạn.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút, đoàn thuyền rước quay trở lại trong tiếng trống rộn ràng, giữa sự chờ đợi của hàng ngàn người trên bờ. Nhiều du khách không bỏ lỡ khoảnh khắc đặc biệt, liên tục ghi hình, chụp ảnh.

Không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa sôi động. Ban tổ chức đã bố trí rào chắn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự xuyên suốt nghi lễ. Nhiều du khách từ các tỉnh miền Tây chọn đến từ đêm hôm trước, lưu trú gần biển để kịp theo dõi từ sáng sớm.

Sau phần rước, các nghi lễ cúng Cô tiếp tục diễn ra với nhiều hoạt động dân gian đặc sắc như hát bả trạo, tái hiện cảnh chèo thuyền, vươn khơi của ngư dân, thể hiện ước nguyện mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi.

Tọa lạc dưới chân núi Kỳ Vân, Dinh Cô Long Hải ban đầu chỉ là miếu nhỏ, về sau được xây dựng khang trang với kiến trúc cổ pha hiện đại. Khác với nhiều vùng ven biển thờ cá Ông, ngư dân Long Hải thờ Cô, gọi là "Long Hải Thần nữ". Tín ngưỡng này dần hình thành lễ hội lớn, trở thành ngày hội tinh thần của cộng đồng ngư dân.

Với giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc, Lễ hội Dinh Cô đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.

Lễ hội năm 2026 diễn ra trong 4 ngày (từ 27 đến 30-3), không chỉ có phần lễ mà còn nhiều hoạt động hội như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, thể thao biển…

Việc tổ chức bài bản, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và cứu hộ đã góp phần giúp lễ hội diễn ra suôn sẻ, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Tin liên quan

Tượng Phật vớt được ở Dinh Cô: “Thủy táng” năm 2008

Những ngày qua, người dân ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xôn xao trước thông tin 2 ngư dân khi hành nghề cào ốc mỡ ở vùng biển Long Hải đã vớt được một bức tượng Phật bà Quan Âm.

Vớt được tượng Phật mất tay dưới biển trước Dinh Cô

(NLĐO)- Một bức tượng Phật cao 1,35 m được người dân vùng biển thị trấn Long Hải (huyện Long Điền- Bà Rịa- Vũng Tàu) phát hiện dưới đáy biển lúc cào nghêu.

Xã Long Hải, TP HCM hướng tới điểm đến du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng chất lượng cao

(NLĐO) - Với khát vọng bứt phá, xã Long Hải đặt mục tiêu trở thành đô thị du lịch sinh thái ven biển, điểm đến nghỉ dưỡng xanh và thông minh

