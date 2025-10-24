Vinh danh 20 thương hiệu nông sản Việt Nam

Trong đó, đa số là các mặt hàng gạo, bao gồm: Gạo ST 25 ruộng rươi (TP Hải Phòng), gạo giống Thái đỏ đặc biệt (Điện Biên), gạo nếp cái hoa vàng (Bắc Ninh), gạo lứt tím than (Long An); gạo nếp Tú Lệ (Lào Cai), gạo lức đặc sản (Điện Biên), gạo giống Nhật (Đồng Tháp), gạo Điện Biên gặt non (Điện Biên), gạo Séng Cù (Lào Cai và Lai Châu).



Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tham quan các gian hàng gạo đặc sản

Bên cạnh đó, nhiều đặc sản nổi tiếng khác cũng được vinh danh, như: Nấm hương khô, nấm rơm, miến đao Giới Phiên, miến đậu xanh, măng nứa rừng khô, kẹo dừa...

Tại sự kiện, dưới sự chứng kiến của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tập đoàn Central Retail Việt Nam (CRV) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) ký hợp tác triển khai VietQR pay.

Theo đó, khách hàng của các siêu thị GO! có thể đơn giản hóa việc thanh toán chỉ với một thao tác quét mã VIETQRPay trên ứng dụng mobile banking của các ngân hàng hoặc ví điện tử, đem lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

Người tiêu dùng sẽ được giảm giá 40.000 đồng cho giao dịch thanh toán mua hàng qua phương thức quét mã VietQRPay từ 500.000 đồng trở lên; chương trình áp dụng từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần, trong thời gian từ 24-10 đến 15-12-2025.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: Thanh toán không tiền mặt là bước tiến mới của thị trường bán lẻ Việt, bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa thị trường bán lẻ, phù hợp xu hướng kinh tế số và xã hội không tiền mặt.

Theo ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, dư địa phát triển thị trường bán lẻ hiện đại ở Việt Nam vẫn còn rất lớn.

"Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác chuẩn hóa hơn nữa về chất lượng sản phẩm, bao bì, cách trưng bày và trải nghiệm mua sắm, để đưa người tiêu dùng Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực bán lẻ hiện đại của khu vực" - ông Olivier Langlet chia sẻ.