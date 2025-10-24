HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Vinh danh 20 thương hiệu nông sản Việt Nam

Thùy Linh

(NLĐO) - Sáng 24-10, Tập đoàn Central Retail Việt Nam vinh danh 20 thương hiệu tham gia chiến dịch "Tôn vinh sản phẩm Việt".

Trong đó, đa số là các mặt hàng gạo, bao gồm: Gạo ST 25 ruộng rươi (TP Hải Phòng), gạo giống Thái đỏ đặc biệt (Điện Biên), gạo nếp cái hoa vàng (Bắc Ninh), gạo lứt tím than (Long An); gạo nếp Tú Lệ (Lào Cai), gạo lức đặc sản (Điện Biên), gạo giống Nhật (Đồng Tháp), gạo Điện Biên gặt non (Điện Biên), gạo Séng Cù (Lào Cai và Lai Châu).

Vinh danh 20 thương hiệu nông sản Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tham quan các gian hàng gạo đặc sản

Bên cạnh đó, nhiều đặc sản nổi tiếng khác cũng được vinh danh, như: Nấm hương khô, nấm rơm, miến đao Giới Phiên, miến đậu xanh, măng nứa rừng khô, kẹo dừa...

Tại sự kiện, dưới sự chứng kiến của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tập đoàn Central Retail Việt Nam (CRV) và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) ký hợp tác triển khai VietQR pay.

Theo đó, khách hàng của các siêu thị GO! có thể đơn giản hóa việc thanh toán chỉ với một thao tác quét mã VIETQRPay trên ứng dụng mobile banking của các ngân hàng hoặc ví điện tử, đem lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng. 

Người tiêu dùng sẽ được giảm giá 40.000 đồng cho giao dịch thanh toán mua hàng qua phương thức quét mã VietQRPay từ 500.000 đồng trở lên; chương trình áp dụng từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật hàng tuần, trong thời gian từ 24-10 đến 15-12-2025.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết: Thanh toán không tiền mặt là bước tiến mới của thị trường bán lẻ Việt, bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa thị trường bán lẻ, phù hợp xu hướng kinh tế số và xã hội không tiền mặt.

Theo ông Olivier Langlet, Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, dư địa phát triển thị trường bán lẻ hiện đại ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. 

"Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác chuẩn hóa hơn nữa về chất lượng sản phẩm, bao bì, cách trưng bày và trải nghiệm mua sắm, để đưa người tiêu dùng Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực bán lẻ hiện đại của khu vực" - ông Olivier Langlet chia sẻ.

Tin liên quan

Đưa nông sản lên sàn bán lẻ

Đưa nông sản lên sàn bán lẻ

Ngày 1-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025

Xuất khẩu nông sản chú ý, Trung Quốc vừa ban hành chính sách mới

(NLĐO) - Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới ban hành Lệnh 280 thay thế Lệnh 248 với những yêu cầu mới.

Trung Quốc ra quy định mới về nhập khẩu nông sản

Trung Quốc cũng tăng cường các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch, đặc biệt liên quan đến bao bì và quy trình kiểm soát dịch bệnh

