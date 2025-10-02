HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Đưa nông sản lên sàn bán lẻ

Bài và ảnh: Lê Thúy

Ngày 1-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025

Diễn đàn có chủ đề "Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước hai con số".

Ông Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nêu tiềm năng xuất khẩu, tiêu thụ nông sản của Việt Nam còn lớn song việc tiếp cận các thị trường mới vẫn hạn chế. Nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu dưới dạng thô, 80% sản phẩm chưa có thương hiệu riêng. Trong khi đó, việc phát triển, khai thác hiệu quả thị trường trong nước chưa được chú trọng.

Đưa nông sản lên sàn bán lẻ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi cùng các đại biểu bên lề Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam chỉ rõ ngành nông sản cần giải bài toán kết nối thị trường, phát triển thương mại điện tử (TMĐT) trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng mạnh mẽ.

Tham gia đối thoại, nông dân Vương Thị Thương, Giám đốc HTX Nông sản Toàn Thương, đề nghị Bộ Công Thương nêu giải pháp để đưa các sản phẩm OCOP (chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") vươn tầm quốc tế, nhất là trên kênh TMĐT.

Bà Chảo Thị Yến, đại diện HTX Tri thức - Bản địa Goong (Lào Cai), phản ánh khó khăn khi đưa sản phẩm lên sàn TMĐT là phí sàn cao trong khi biên lợi nhuận nông sản lại rất thấp. Nếu bán giá thấp thì sẽ lỗ, còn tăng giá lại khó cạnh tranh.

Phản hồi các câu hỏi, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương, cho biết bộ không chỉ cung cấp thông tin mà còn trực tiếp xuống địa phương, tổ chức các buổi livestream bán hàng để hỗ trợ nông dân. Muốn xuất khẩu hiệu quả, bên cung ứng phải nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng - từ nhu cầu, chất lượng đến bao bì sản phẩm.

Về vấn đề phí sàn, bà Oanh cho hay nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, qua làm việc với Bộ Công Thương, các sàn TMĐT cam kết thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ như quảng bá các sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm mới của địa phương, tổ chức các khóa đào tạo miễn phí giúp doanh nghiệp Việt Nam bán hàng trên sàn quốc tế...

Để giảm phí sàn và chi phí vận chuyển, Bộ Công Thương khuyến khích giải pháp gom hàng và vận chuyển kết hợp (liên kết các sản phẩm lại để vận chuyển chung). Song song đó là nâng cao chất lượng và quy mô sản xuất.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thông tin Luật TMĐT sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10-2025. Việc điều chỉnh các nghị định liên quan sẽ giải quyết căn bản những băn khoăn của doanh nghiệp sản xuất. Bộ Công Thương sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, chẳng hạn miễn phí lên sàn, giảm chi phí logistics và tập trung vào 100 sản phẩm trọng điểm. 

