Kinh tế

Phiên chợ nông sản vùng miền đặc biệt ở TPHCM cuối tuần này

Tin: Ngọc Ánh - Ảnh: An Na

(NLĐO) – Từ kinh nghiệm của Lễ hội trái cây và Chợ hoa Xuân "trên bến dưới thuyền", phường Bình Đông (TPHCM) lần đầu tổ chức chợ phiên nông sản vùng miền

Thông tin từ UBND phường Bình Đông, TP HCM cho biết tối 19-12, "Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" lần thứ 1 năm 2025 sẽ khai mạc tại khu vực tuyến đường Tạ Quang Bửu và đường Số 6 (phường Bình Đông), kéo dài đến ngày 27-12. 

TIN LIÊN QUAN

Phường Bình Đông là đơn vị có kinh nghiệm nhiều năm tổ chức lễ hội/sự kiện như: Lễ hội trái cây "Trên bến dưới thuyền" và Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" vinh dự là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu của TPHCM, thu hút rất đông người dân tham gia.

Hơn 120 gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền

Phiên chợ là chuỗi các hoạt động đặc sắc để mọi người dân có thể cảm nhận được hương vị quê hương qua từng sản phẩm, từng món ăn, từng giai điệu âm nhạc, làng điệu dân ca Nam bộ, trực tiếp trải nghiệm làm bánh dân gian với sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân…

Phiên chợ nông sản Bình Đông 2025: Trải nghiệm hương vị quê hương độc đáo - Ảnh 2.

Một sạp trái cây được trang trí đẹp mắt tại phiên chợ

Phiên chợ được thiết kế không gian mở, quy tụ hơn 120 gian hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, ẩm thực dân gian và nghệ thuật truyền thống đến từ các đơn vị, các tỉnh/ thành tham gia kinh doanh, trưng bày những sản phẩm, nông sản với nhiều chủng loại cây, trái phong phú, mới lạ, đầy màu sắc từ các vùng miền, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Theo ban tổ chức, mỗi địa phương tham gia đều mang đến những "tinh hoa" nông nghiệp thế mạnh, như: Lâm Đồng gây ấn tượng với ớt trái cây, bí mì sợi, hồng treo gió và các loại nông sản sấy lạnh công nghệ cao. Tây Ninh giới thiệu các thức quà dân dã nhưng đậm vị như bánh tráng, muối, lạp tôm và gạo tím. Khánh Hòa mang đến những sản phẩm cao cấp từ yến sào thiên nhiên, rong nho và rượu vang nho Việt Nam. Đồng Tháp tập trung quảng bá hệ sinh thái sản phẩm OCOP đặc trưng từ sen. Vĩnh Long góp mặt với các dòng sản phẩm tinh chế từ mật ong của xã Hưng Khánh Trung.

Phiên chợ nông sản Bình Đông 2025: Trải nghiệm hương vị quê hương độc đáo - Ảnh 3.

Bưởi tạo hình

Phiên chợ nông sản Bình Đông 2025: Trải nghiệm hương vị quê hương độc đáo - Ảnh 4.

Bưởi đỏ, trái cây hồ lô

Nhiều sản phẩm mới lạ

Đặc biệt, phiên chợ năm nay xuất hiện nhiều loại nông sản mới lạ như chuối bàn tay (Gia Kiệm), bưởi và nấm đông trùng hạ thảo (Minh Hưng, Đồng Nai), những sản vật núi rừng từ vùng đất A Lưới (Huế).

Không dừng lại ở các sản phẩm chế biến, phiên chợ còn là nơi trình diễn của những giống cây ăn trái độc đáo từ các hộ kinh doanh tại phường Bình Đông như: bưởi đỏ nhung, bưởi bồng, mít thướt; các giống quả lai hương vị đặc sắc: vú sữa ăn được cả vỏ, vú sữa thơm mùi xoài, mận thơm mùi mía và đặc biệt là na thơm mùi sầu riêng.

"Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông" không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần, mà còn là một biểu tượng văn hóa, một điểm hẹn giao lưu giữa các vùng miền, nơi tinh hoa nông sản Việt Nam được hội tụ và lan tỏa.

Theo ban tổ chức, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc là một sự kiện thường niên, mà sẽ trở thành một thương hiệu uy tín, một điểm đến không thể thiếu cho những ai yêu mến và trân trọng nông sản Việt Nam.

Hơn 20 doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm thị trường thu mua nông sản Tây Nguyên

Hơn 20 doanh nghiệp nước ngoài tìm kiếm thị trường thu mua nông sản Tây Nguyên

(NLĐO) - Hơn 20 doanh nghiệp ở các nước như Trung Quốc, Singapore, Úc, Hàn Quốc tìm kiếm thị trường thu mua nông sản Tây Nguyên, mở ra triển vọng xuất khẩu.

Vinh danh 20 thương hiệu nông sản Việt Nam

(NLĐO) - Sáng 24-10, Tập đoàn Central Retail Việt Nam vinh danh 20 thương hiệu tham gia chiến dịch "Tôn vinh sản phẩm Việt".

Đưa nông sản lên sàn bán lẻ

Ngày 1-10, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025

trên bến dưới thuyền đờn ca tài tử OCOP trái cây độc lạ ẩm thực dân gian chợ nông sản Bình Đông
