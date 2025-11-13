HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Tự hào cờ Tổ quốc

Tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền phòng chống IUU cho ngư dân Cà Mau

Vân Du - Trần Đức

(NLĐO) – Bên cạnh tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, Hải đoàn 42 của cảnh sát biển còn trao tặng cờ Tổ quốc và những phần quà ý nghĩa cho ngư dân Cà Mau

Ngày 13-11, Hải đoàn 42 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp cùng UBND xã U Minh, tỉnh Cà Mau tổ chức buổi tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền phòng, chống IUU cho ngư dân Cà Mau - Ảnh 1.

Cán bộ Cảnh sát biển hướng dẫn người dân sử dụng quét mã QR truy cập nội dung các quy định của pháp luật

Bên cạnh tuyên truyền bằng cách truyền thống, như: phát tờ rơi, sổ tay pháp luật…, Hải đoàn 42 còn cấp phát mã QR dán tại các cảng cá, bến tàu và trên phương tiện khai thác.

Tặng cờ Tổ quốc và tuyên truyền phòng, chống IUU cho ngư dân Cà Mau - Ảnh 2.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân Cà Mau

Theo đó, ngư dân chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét mã QR thì có thể tra cứu nhanh chóng các thông tin về Luật Thủy sản, Luật Biển Việt Nam, quy định xử phạt vi phạm IUU… Cách làm trên đã giúp ngư dân có thể tra cứu thông tin pháp luật mọi lúc mọi nơi; góp phần quan trọng vào việc số hóa quản lý nghề cá…

Buổi tuyên truyền với sự tham gia của hơn 200 người là chủ phương tiện, tài công và học sinh là con em của ngư dân.

Dịp này, Hải đoàn 42 đã tặng 20 phần quà cho gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, phát 300 tờ rơi tuyên truyền, tặng 200 lá cờ Tổ quốc (do Báo Người Lao Động tài trợ), 10 ảnh Bác Hồ…

Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc và học bổng tại Cà Mau và Hậu Giang

Báo Người Lao Động trao tặng cờ Tổ quốc và học bổng tại Cà Mau và Hậu Giang

(NLĐO) - Thêm 5.000 lá cờ Tổ quốc và nhiều suất học bổng được Báo Người Lao Động trao tặng tại tỉnh Cà Mau và tỉnh Hậu Giang

VIDEO: "Đường cờ Tổ quốc" ở Cà Mau rực rỡ ngày Xuân

(NLĐO) – Công trình "Đường cờ Tổ quốc" ở Cà Mau đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lan tỏa tình yêu nước trong nhân dân

Thêm tuyến "Đường cờ Tổ quốc" và nhiều hoạt động nhân văn tại Cà Mau

(NLĐO) – Những phần quà từ Báo Người Lao Động trao tặng đã giúp người dân tỉnh Cà Mau vượt qua khó khăn, vững tin vươn khơi bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của dân tộc.

Cà Mau cờ Tổ quốc IUU báo Người Lao Động
