VIDEO: Các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 và tạm biệt người dân

Chuyến tàu SE67 sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 659 quân nhân cùng vật chất, trang bị và hành lý của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 (khối nam) từ ga Hà Nội đến các đơn vị tại miền Trung.

Tàu SE67 khởi hành từ ga Hà Nội vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 3-9. Lịch trình của tàu sẽ chia làm hai chặng. Chặng đầu tiên dành cho cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 đến ga Đà Nẵng lúc 7 giờ 16 phút ngày 4-9. Sau đó, tàu sẽ tiếp tục hành trình và đưa lực lượng của Quân đoàn 34 đến ga cuối là ga Diêu Trì (Bình Định) vào lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày.

Ngoài ra, tàu SE63 cũng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 598 người cùng vật chất, trang bị và hành lý kèm theo của các đơn vị: Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam), Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34.

Theo lịch trình dự kiến, tàu sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20 giờ 25 ngày 3-9 và đến ga Sài Gòn lúc 10 giờ 35 phút ngày 5-9. Dự kiến đến ga Đà Nẵng lúc 13 giờ 26 phút ngày 4-9 và đến ga Nha Trang lúc 0 giờ 15 phút ngày 5-9.

Người có mặt tại ga Hà Nội từ sáng 3-9 để cảm ơn, chào tạm biệt các chiến sĩ

Bạn Nguyễn Thị Ngọc Thúy và Bảo Ngọc đến ga Hà Nội vào lúc 9 giờ sáng để chờ tiễn các chiến sĩ tham gia A80 trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh tại Hà Nội. Ngọc Thúy chia sẻ cảm xúc những ngày qua khi xem diễu binh là niềm tự hào, hạnh phúc. "Hôm nay chia tay các chiến sĩ trở về đơn vị, tôi cảm thấy khá buồn vì chưa được tiếp xúc nhiều với các chú. Chúc các chiến sĩ trở về đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ sắp tới và luôn mạnh khỏe" - chị Thúy chia sẻ.

Các chiến sĩ hạnh phúc nhận những món quà kỷ niệm từ người dân.

"Tôi hạnh phúc khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80 mà Nhà nước, Quân đội giao, cùng với đó là những cảm xúc bùi ngùi khi sắp xa Hà Nội. Trong suốt thời gian chúng tôi làm nhiệm vụ tại đây, được bà con quan tâm rất nhiều, tặng chúng tôi lương thực và những món quà kỷ niệm rất đẹp. Chúc bà con luôn mạnh khỏe" - chiến sĩ Đào Ngọc Long, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 Bộ binh, bày tỏ.

Thiếu úy Lữ Văn Mạnh - Quân khu 5 hạnh phúc khi được bà con đón tiếp nồng hậu trong những ngày thực hiện nhiệm vụ A80.

Chiến sĩ Nguyễn Cảnh Hoàng Đăng cùng những đồng đội và bạn bè chào tạm biệt nhau trước khi tàu xuất phát.