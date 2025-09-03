VIDEO: Các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80 và tạm biệt người dân

Chuyến tàu SE67 sẽ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 659 quân nhân cùng vật chất, trang bị và hành lý của Quân khu 5 và Quân đoàn 34 (khối nam) từ ga Hà Nội đến các đơn vị tại miền Trung.
Tàu SE67 khởi hành từ ga Hà Nội vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 3-9. Lịch trình của tàu sẽ chia làm hai chặng. Chặng đầu tiên dành cho cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 5 đến ga Đà Nẵng lúc 7 giờ 16 phút ngày 4-9. Sau đó, tàu sẽ tiếp tục hành trình và đưa lực lượng của Quân đoàn 34 đến ga cuối là ga Diêu Trì (Bình Định) vào lúc 14 giờ 28 phút cùng ngày.
Ngoài ra, tàu SE63 cũng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 598 người cùng vật chất, trang bị và hành lý kèm theo của các đơn vị: Quân khu 7, Quân khu 9 (khối nam), Quân chủng Hải quân và Quân đoàn 34.
Theo lịch trình dự kiến, tàu sẽ xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20 giờ 25 ngày 3-9 và đến ga Sài Gòn lúc 10 giờ 35 phút ngày 5-9. Dự kiến đến ga Đà Nẵng lúc 13 giờ 26 phút ngày 4-9 và đến ga Nha Trang lúc 0 giờ 15 phút ngày 5-9.
Người có mặt tại ga Hà Nội từ sáng 3-9 để cảm ơn, chào tạm biệt các chiến sĩ
Các chiến sĩ hạnh phúc nhận những món quà kỷ niệm từ người dân.
Các chiến sĩ thuộc khối tác chiến điện tử trước giờ rời ga Hà Nội trở về đơn vị sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80
