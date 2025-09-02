HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80

Kỳ Nam - Na Vy

(NLĐO)- Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tại vùng biển Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Quân chủng Hải quân tổ chức diễu binh trên biển

Trong không khí trang nghiêm, tự hào Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, tại vùng biển Cam Ranh, Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân nhân dân Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại.

Chỉ huy các lực lượng diễu biên trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; cùng dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.

Các biên đội máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tàu tuần tra tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm.

Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Clip các lực lượng vũ trang trên biển diễu binh tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (Clip Quân chủng Hải quân cung cấp)

Cùng với thời điểm diễn ra Nghi lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình, các biên đội tàu, máy bay tham gia diễu binh đã tổ chức chào cờ Tổ quốc trên biển.

Hình ảnh lá cờ đỏ tung trên biển là biểu tượng bất khuất của ý chí, niềm tự hào dân tộc, khẳng định trách nhiệm kế thừa, phát huy truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh.

Để khẳng định khả năng hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh, trình độ làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật của các lực lượng vũ trang trên biển, ngay sau khi tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh, các biên đội bắt đầu triển khai các đội hình trên biển, như đội hình chữ A, chữ V và quả trám.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển:

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 1.

Đội hình diễu binh trên biển

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 2.

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 3.

Tàu ngầm Kilo 636

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 4.

Các biên đội tàu tham gia diễu binh chào tàu chỉ huy

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 5.

Cán bộ thủy thủ tàu hải quân chào cờ

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 6.

Tàu ngầm kilo 636 chào tàu chỉ huy

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 7.

Tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 8.

Tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 9.

Thủy thủ trên tàu chỉ huy chào đáp lễ tàu tham gia diễu binh trên biển

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 10.

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 11.

Còn ở đội hình quả trám thường được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình của ta; bảo vệ các tàu quan trọng; chống tập kích bất ngờ từ trên không, trên biển; tăng an toàn hàng hải, vượt chướng ngại thủy lôi, gây khó khăn cho địch.

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 12.

Trong đội hình chữ A, các tàu có hỏa lực mạnh, tàu chỉ huy, tàu chiến đấu, tàu vận tải, tàu bổ trợ được phân bố một cách phù hợp với khả năng, hiệu suất chiến đấu của đội hình. Đây là đội hình để tiêu diệt lực lượng đối phương, tăng khả năng phòng vệ các cuộc tấn công từ trên không, trên biển, dưới ngầm, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 13.

Duyệt biên đội tàu Hải đội Dân quân thường trực. Biên đội tàu tuần tra SPA-4207 của Bộ đội Biên Phòng. Biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh Sát biển Việt Nam. Biên đội tàu pháo TT-400T, tàu tên lửa 12418, 1241RE, tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 14.

Ở đội hình chào cờ, các biên đội tàu đi thành hai hàng dọc, chính giữa, trên cùng là Tàu chỉ huy 015. Tiếp đó, tàu chỉ huy duyệt đội hình diễu binh trên biển, theo thứ tự: Duyệt biên đội máy bay thủy phi cơ DHC6, trực thăng săn ngầm Ka28 và biên đội tàu cứu hộ đa năng, tàu bổ trợ của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 15.

Biên đội tàu kiểm ngư tham gia diễu binh

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 16.

Biên đội tàu hộ vệ chống ngầm tham gia diễu binh

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 17.

Biên đội tàu pháo TT400TP tham gia diễu binh trên biển

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 18.

Các biên đội tàu và máy bay tham gia diễu binh

Những hình ảnh chưa phát trực tiếp về sức mạnh Hải quân nhân dân Việt Nam tại A80 - Ảnh 19.

Tàu chỉ huy 015 đang duyệt đội hình diễu binh trên biển

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, thể hiện sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời đây cũng là vinh dự, tự hào, là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên biển tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vững bước trong thời đại mới.

hải quân việt nam CHXHCN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Quân chủng Hải quân công nghệ cao lực lượng vũ trang Cách mạng Tháng Tám
