VIDEO: Thuê khách sạn VIP nhưng trải nilon ngủ vỉa hè chờ tổng duyệt diễu binh

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, tại đường Lê Duẩn, khu vực ga Hà Nội, chiều tối 29-8, hai bên đường, người dân đã có mặt từ rất sớm để tìm vị trí đẹp trên vỉa hè xem diễu binh, diễu hành.

Gia đình chị Thanh, thuê khách sạn VIP nhưng ra vỉa hè ăn uống trải nilon để giữ chỗ đẹp xem tổng duyệt diễu binh. Ảnh: Thanh Tuấn

Để tạo điều kiện cho người dân, ngay trước ga Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã dựng 2 dãy lều bạt phục vụ người dân tránh mưa, nắng.

Chị Dương Thị Hồng Thanh (quê Điện Biên) cho biết chị cùng chị gái và con gái xuống Hà Nội từ sáng 29-8 để xem lễ diễu binh, diễu hành. Dù thuê khách sạn ngay sát đường Lê Duẩn, nhưng từ đầu giờ chiều cùng ngày, chị Thanh đã ra vỉa hè chọn chỗ ngồi.

"Bố mẹ tôi từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Mẹ năm nay nhiều tuổi không đi được, bà động viên chúng tôi nên tham gia vì sự kiện lớn, ý nghĩa thế này mấy chục năm mới có một lần. Chúng tôi cũng thấy đây là sự kiện trọng đại của đất nước nên đã cùng nhau xuống Hà Nội xem đại lễ"- chị Thanh chia sẻ.

Cũng theo chị Thanh, dù thuê phòng khách sạn, nhưng tối nay chị sẽ trải nilon ngủ vỉa hè để giữ chỗ đẹp, sáng mai xem đại lễ. Thậm chí, để không bị mất chỗ, chị còn mua đồ ăn để ăn uống ngay tại vỉa hè.

Không khí nhộn nhịp trước ga Hà Nội khi người dân mang đồ ăn, ngủ qua đêm để giữ chỗ xem duyệt binh. Ảnh: Thanh Tuấn

Ghi nhận tại khu vực này cho thấy đa phần người dân tới đây đều mang sẵn đồ ăn, thức uống để thức trắng đêm, giữ chỗ chờ xem tổng duyệt vào sáng 30-8.

Vì sao người dân đội nắng, đội mưa xếp hàng từ rất sớm để xem tổng duyệt?

Bất chấp thời tiết nắng gắt, đôi lúc có mưa, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn có mặt từ sớm, thậm chí trước một ngày, để giữ chỗ đẹp theo dõi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, ngay từ trưa 29-8, nhiều tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua như Văn Cao - Liễu Giai đã chật kín người dân mang theo ghế nhựa, chiếu, bạt, thậm chí cả nệm để "xí" vị trí thuận lợi nhất.

Vì sao người dân đội nắng, đội mưa xếp hàng từ rất sớm để xem tổng duyệt. Video: Lê Tỉnh - Hải Anh

Chị Chu Anh Phương (ngụ Yên Nghĩa, Hà Nội) cho biết đã cùng gia đình đã có mặt từ 10 giờ 30 trưa để giữ chỗ với mong muốn có vị trí đẹp nhất để được tận mắt chứng kiến đoàn diễu binh đi qua.

"Chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn, nếu mưa lớn sẽ tạm vào quán cà phê trú. Tôi rất mong chờ giây phút được nhìn thấy hình ảnh hào hùng, đầy tự hào của đất nước"- chị Phương nói.

Anh Nguyễn Minh Thịnh (quê Đà Nẵng) cũng có mặt từ 16 giờ chiều. Anh chia sẻ: "Đây là dịp rất ý nghĩa, tôi ra Hà Nội chỉ để được tận mắt xem diễu binh, tận hưởng bầu không khí trang nghiêm và tự hào này. Dù phải chờ gần cả ngày nhưng tôi thấy rất vui và háo hức".

Trong thời gian chờ đợi, nhiều người dân chọn cách trò chuyện, chơi trò chơi hoặc sử dụng laptop, điện thoại để giải trí. Các tuyến vỉa hè dọc lộ trình diễu binh đông kín, tạo nên không khí sôi động trước giờ tổng duyệt.

Mưa lớn tại khu vực ga Hà Nội, người dân nháo nhào chạy vào trong ga tránh mưa. Video: Thanh Tuấn





Người dân đội mưa đợi xem tổng duyệt diễu binh diễu hành tại tuyến đường Văn Cao - Liễu Giai. Ảnh: Hải Anh





Người dân kiên nhẫn che ô dưới mưa để giữ chỗ xem lễ tổng duyệt diễu binh



