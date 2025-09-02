HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Tiêm kích Su-30MK2 thả đạn nhiễu, biểu diễn trên bầu trời Hà Nội

Đức Ngọc - Thế Dũng - Trọng Đức

(NLĐO)- Đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam, "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Mở đầu Lễ diễu binh, diễu hành trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Video: Tiêm kích Su-30MK2 thả đạn nhiễu trên bầu trời Thủ đô. Video: Đức Ngọc - Thế Dũng - Trọng Đức

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Tiếp theo là Đội hình máy bay vận tải CASA C-295 và C212i - những "chiến binh thầm lặng", đảm nhiệm hiệp đồng chiến đấu, trinh sát, vận chuyển, tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp theo là đội hình Yak-130 và L-39NG - các dòng máy bay huấn luyện đa năng hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trinh sát và tấn công tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển.

Đội hình Su-30MK2 - niềm tự hào và sức mạnh chủ lực của Không quân nhân dân Việt Nam. hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển. Là "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Su-30MK2 có chiều dài 21,9 m, cao 6,4 m, sải cánh 14,7 m, trần bay 17.300 m, có khả năng mang 8 tấn vũ khí. Máy bay này có tốc độ tối đa đạt Mach 2 (khoảng 2.120 km/giờ), tầm bay chiến đấu trên 3.000 km và có thể tăng lên 8.000 km với tiếp nhiên liệu trên không.

Tiêm kích Su-30MK2 là dòng tiêm kích đa nhiệm hai chỗ ngồi, hoạt động ở tốc độ siêu âm, đảm nhiệm cả vai trò kiểm soát không phận lẫn tấn công mặt đất và mặt biển.

Su-30MK2 có khả năng mang theo nhiều loại vũ khí (tên lửa, bom, pháo tự động 30mm), hệ thống radar tiên tiến giúp phát hiện mục tiêu từ xa, khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, và hệ thống tác chiến điện tử bao gồm bẫy nhiệt và module gây nhiễu. Đây là dòng chiến đấu cơ hiện đại nhất đang phục vụ trong biên chế Không quân Nhân dân Việt Nam.

Trong màn bay chào mừng sáng ngày Quốc khánh 2-9, Su-30MK2 thả đạn nhiễu trên bầu trời Thủ đô, người dân phấn khích hò reo chứng kiến màn trình diễn ngoạn mục của tiêm kích "Hổ mang chúa".

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

(NLĐO) - Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định không gì có thể ngăn chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn, phát triển

Nam thanh niên nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi trong đêm chờ xem diễu binh A80

(NLĐO)- Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhiều người dân đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, tình người.

