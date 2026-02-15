Gia Lai đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên của Năm Du lịch quốc gia 2026

Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (hãng Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập Cảng Quy Nhơn, phường Quy Nhơn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan chào đón du khách và thủy thủ đoàn của tàu Le Jacques Cartier.

Đây là chuyến tàu quốc tế đầu tiên đến Gia Lai trong năm 2026, đưa theo 120 du khách và thủy thủ đoàn tham quan, trải nghiệm các điểm đến đặc sắc của địa phương.

Le Jacques Cartier là tàu du lịch cao cấp dài hơn 131 m, rộng 18 m, mớn nước tối đa 4,7 m, khởi hành từ Singapore ngày 8-2. Trong hải trình tại Việt Nam, ngoài Quy Nhơn, tàu còn ghé các điểm đến nổi tiếng như Côn Đảo, TP HCM, Đà Nẵng, vịnh Chân Mây và vịnh Hạ Long.

Ngay khi cập cảng, đoàn khách được tổ chức nghi thức chào đón trang trọng, thể hiện sự thân thiện, chuyên nghiệp của điểm đến. Trong thời gian lưu lại, du khách sẽ tham quan nhiều địa danh nổi bật như Tháp Bánh Ít, Tháp Đôi, chùa Long Phước, Nhà thờ Làng Sông…

Việc chủ động phối hợp đón khách ngay tại cửa ngõ cảng biển cho thấy nỗ lực của ngành du lịch Gia Lai trong việc khai thác dòng khách tàu biển quốc tế, quảng bá hình ảnh Năm Du lịch quốc gia 2026 và mở rộng thị trường khách chất lượng cao.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier cập Cảng Quy Nhơn.

Năm 2025, Gia Lai ước đón hơn 12 triệu lượt khách, trong đó khoảng 125.000 lượt khách quốc tế. Trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách.

Chuyến tàu Le Jacques Cartier cập cảng đầu năm được kỳ vọng tạo cú hích cho mùa du lịch sôi động sắp tới ở Gia Lai.