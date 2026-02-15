Gia Lai đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên của Năm Du lịch quốc gia 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai đón chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên của Năm Du lịch quốc gia 2026

Đức Anh

(NLĐO) – Chuyến tàu du lịch quốc tế đầu tiên trong năm 2026 đưa hàng trăm du khách đến tham quan, trải nghiệm, tạo tín hiệu khởi sắc cho du lịch Gia Lai.

Sáng 15-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (hãng Compagnie du Ponant, quốc tịch Pháp) cập Cảng Quy Nhơn, phường Quy Nhơn.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan chào đón du khách và thủy thủ đoàn của tàu Le Jacques Cartier.

Đây là chuyến tàu quốc tế đầu tiên đến Gia Lai trong năm 2026, đưa theo 120 du khách và thủy thủ đoàn tham quan, trải nghiệm các điểm đến đặc sắc của địa phương.

Le Jacques Cartier là tàu du lịch cao cấp dài hơn 131 m, rộng 18 m, mớn nước tối đa 4,7 m, khởi hành từ Singapore ngày 8-2. Trong hải trình tại Việt Nam, ngoài Quy Nhơn, tàu còn ghé các điểm đến nổi tiếng như Côn Đảo, TP HCM, Đà Nẵng, vịnh Chân Mây và vịnh Hạ Long.

Ngay khi cập cảng, đoàn khách được tổ chức nghi thức chào đón trang trọng, thể hiện sự thân thiện, chuyên nghiệp của điểm đến. Trong thời gian lưu lại, du khách sẽ tham quan nhiều địa danh nổi bật như Tháp Bánh Ít, Tháp Đôi, chùa Long Phước, Nhà thờ Làng Sông…

Việc chủ động phối hợp đón khách ngay tại cửa ngõ cảng biển cho thấy nỗ lực của ngành du lịch Gia Lai trong việc khai thác dòng khách tàu biển quốc tế, quảng bá hình ảnh Năm Du lịch quốc gia 2026 và mở rộng thị trường khách chất lượng cao.

- Ảnh 3.

Tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier cập Cảng Quy Nhơn.

Năm 2025, Gia Lai ước đón hơn 12 triệu lượt khách, trong đó khoảng 125.000 lượt khách quốc tế. Trong Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách.

Chuyến tàu Le Jacques Cartier cập cảng đầu năm được kỳ vọng tạo cú hích cho mùa du lịch sôi động sắp tới ở Gia Lai.

Tin liên quan

Lâm Đồng, Gia Lai đón du khách "xông đất" đầu năm 2026

Lâm Đồng, Gia Lai đón du khách "xông đất" đầu năm 2026

(NLĐO) - Ngày đầu năm 2026, Lâm Đồng, Gia Lai đón đoàn khách du lịch đầu tiên bằng đường hàng không, mở màn cho chuỗi hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia.

Đến Gia Lai ngắm hoa Dã quỳ ở núi lửa đẹp top 10 thế giới

(NLĐO) - Du khách đến với Tuần lễ hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2024 sẽ được tham dự nhiều sự kiện, ngắm hoa Dã quỳ ở núi lửa đẹp top 10 thế giới.

5 món ngon không thể bỏ qua khi đến Gia Lai

(NLĐO) - Gia Lai nổi tiếng với những món ăn đặc trưng hay món vừa lạ vừa quen, biến tấu theo khẩu vị của người dân địa phương như: bún cua thúi, phở khô, gà nướng cơm lam…

tàu du lịch ngành du lịch khách quốc tế năm du lịch quốc gia Du lịch quốc tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo