Giữa cái nắng vàng ươm của bờ biển Mũi Né, không khí Tết Bính Ngọ 2026 đang len lỏi vào từng góc nhỏ của các khu nghỉ dưỡng. Không chỉ có biển xanh, cát trắng, Tết ở miền biển năm nay còn đậm đà phong vị truyền thống khi hàng trăm du khách quốc tế hào hứng tay lá, tay lạt, tự tay gói ghém những chiếc bánh chưng chuẩn bị cho những ngày Tết Việt.

"Sắc xanh" truyền thống giữa lòng resort hiện đại

Dọc theo cung đường biển Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né, Lâm Đồng), những ngày này, không khí đón xuân trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Tại The Cliff Resort & Residences, Lễ hội Bánh Chưng lần thứ 13 đã chính thức khai mạc.

Đông đảo du khách hòa mình vào lễ hội bánh chưng Mũi Né

Đây không còn là một hoạt động đơn thuần, mà đã trở thành một "đặc sản" văn hóa định kỳ, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Ngay từ sảnh chính, sắc xanh của lá dong, màu vàng của đỗ xanh và màu trắng ngần của gạo nếp được bày biện tinh tế trên những chiếc mẹt tre.

Du khách nước ngoài trải nghiệm gói bánh chưng

Điều đặc biệt năm nay, theo gợi ý của ban tổ chức, rất nhiều du khách phương Tây đã chọn khoác lên mình bộ áo dài, áo bà ba truyền thống của Việt Nam. Hình ảnh những vị khách tóc vàng, da trắng thướt tha trong tà áo dài, tỉ mẩn học cách xếp lá dong đã tạo nên một khung cảnh giao thoa văn hóa vô cùng ấn tượng.

Du khách nước ngoài thích thú với thành quả của mình

Chị Elena, một du khách đến từ Nga, vừa loay hoay giữ bốn góc lá dong vừa chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: "Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết tại Việt Nam. Tôi luôn nghĩ bánh chưng chỉ đơn giản là một món ăn, nhưng khi trực tiếp tham gia, tôi mới hiểu nó chứa đựng cả một câu chuyện về lòng biết ơn cha ông và đất trời. Gói bánh thực sự rất khó, phải khéo léo lắm mới tạo được hình vuông vức, nhưng cảm giác khi hoàn thành chiếc bánh đầu tiên thực sự rất tuyệt vời!".

Khoảnh khắc lần đầu tiên được gói chiếc bánh chưng lá dong của Việt Nam

Bà Kristina, du khách đến từ Nga, chia sẻ: "Tôi rất thích ý nghĩa của bánh chưng và văn hóa Tết cổ truyền Việt Nam. Không khí mọi người cùng nhau gói bánh, cùng mặc trang phục truyền thống khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một gia đình lớn. Đây là trải nghiệm rất đặc biệt".

Từ gói bánh đến phong tục lì xì

Cách đó không xa, Seahorse Resort & Spa cũng bắt đầu chương trình "Tết Bính Ngọ đoàn viên 2026" với chuỗi hoạt động kéo dài trong suốt những ngày Tết.

Điểm nhấn của chương trình chính là lễ hội gói bánh chưng truyền thống, nơi du khách không chỉ được học kỹ thuật gói bánh mà còn được nghe các nghệ nhân bản địa thuyết minh về ý nghĩa của hình vuông tượng trưng cho đất, cũng như sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu trong lòng chiếc bánh.

Hàng loạt hoạt động lễ hội được các khu du lịch tại Mũi Né tổ chức dịp Tết

Không dừng lại ở việc gói bánh, các khu nghỉ dưỡng còn tái hiện không gian Tết xưa với tiếng trống lân rộn rã, những phong bao lì xì đỏ may mắn và các gian hàng ẩm thực đường phố.

Du khách trải nghiệm phong tục viết thư pháp vào ngày Tết của Việt Nam tại Lễ hội

Du khách được trải nghiệm từ việc thưởng thức hương vị bánh chưng sau khi luộc chín đến việc nếm thử những món ăn đặc trưng như dưa hành, mứt Tết và các món đặc sản miền biển.

Du khách nước ngoài thưởng thức món bánh chưng trên bãi biển do chính tay mình gói

Anh David Miller, một du khách từ Anh Quốc, người đã dành hơn 30 phút để "vật lộn" với những sợi lạt tre, hào hứng cho biết: "Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng cách người Việt đón Tết thật sự đặc biệt. Nó mang lại cảm giác ấm cúng của gia đình".

Nhịp cầu văn hóa

Việc đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào phục vụ du khách quốc tế không chỉ là cách để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mà còn là phương thức hiệu quả nhất để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Thông qua việc tự tay gói bánh chưng, du khách không còn là những người quan sát bên ngoài, mà họ đã thực sự trở thành một phần của lễ hội, được sống và cảm nhận linh hồn của Tết Việt.

CLIP: Du khách thích thú với trải nghiệm gói bánh chưng tại The Cliff resort

Theo đại diện các khu nghỉ dưỡng tại Mũi Né, số lượng du khách đăng ký tham gia các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống ngày càng tăng. Điều này cho thấy xu hướng du lịch văn hóa đang chiếm ưu thế. Du khách, đặc biệt là khách quốc tế, họ không chỉ tìm kiếm sự nghỉ ngơi thuần túy mà còn khao khát những giá trị tinh thần, những trải nghiệm thực tế về đời sống bản địa.

Ông Hans-Christian, một du khách Đức đã nghỉ dưỡng tại Phan Thiết nhiều năm liền, nhận định: "Mũi Né không chỉ có nắng và gió biển. Chính những lễ hội như thế này đã giữ chân chúng tôi quay lại. Nhìn những đứa trẻ của tôi hào hứng học cách gói bánh và nhận lì xì, tôi thấy Tết Việt thực sự có sức lan tỏa kỳ diệu. Nó xóa tan mọi rào cản về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý".

Không chỉ người lớn, các khách du lịch "nhí" cũng học gói bánh chưng lá dong

Giữa không gian đất trời chuẩn bị sang xuân, hình ảnh những du khách quốc tế chăm chú bên nồi bánh chưng, cùng nhau nâng ly chúc mừng "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Việt đã vẽ nên một bức tranh xuân ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Tết Bính Ngọ 2026 tại Mũi Né không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là hành trình đi tìm những giá trị nhân văn sâu sắc. Những chiếc bánh chưng do du khách nước ngoài gói có thể còn vụng về nhưng chứa đựng giá trị văn hóa Việt đang lan tỏa.