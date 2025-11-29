VIDEO: Chàng sinh viên 20 tuổi và những cuốc xe "chạy bằng nước suối" hướng về miền Trung

Trong những ngày cả nước hướng về khúc ruột miền Trung, Đồng Văn Tiến (20 tuổi), sinh viên ngành Logistics Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), đã chọn cách góp sức theo chuyên môn "vận chuyển" của mình.

Thay vì nhận tiền công, Tiến chỉ nhận những nụ cười và đôi khi là đòn bánh tét ăn vội dọc đường. Với chiếc xe máy và tấm lòng nhiệt huyết, chàng sinh viên trẻ đang miệt mài làm "cầu nối" miễn phí, chở hàng nghìn món quà từ thiện đến các điểm tập kết để gửi tới đồng bào miền Trung.

Đồng Văn Tiến lập kênh TikTok mang tên hóm hỉnh "Học Dốt Chạy Ship" và bắt đầu hành trình làm shipper miễn phí từ ngày 23-11.

Cơ duyên đến với chàng trai quê Bắc Ninh này khá tình cờ. Trong một lần xem kênh TikTok kêu gọi từ thiện và trực tiếp chở hai thùng mì đến điểm tập kết, Tiến nhận thấy một thực tế: Nhiều người dân rất muốn đóng góp nhưng không có thời gian đi lại. Họ buộc phải đặt các dịch vụ giao hàng công nghệ như Grab hay Ahamove.

Suy nghĩ ấy đã thôi thúc chàng sinh viên này lập kênh TikTok mang tên hóm hỉnh "Học Dốt Chạy Ship" và bắt đầu hành trình làm shipper miễn phí từ ngày 23-11.

Trung bình mỗi ngày, Tiến chạy khoảng 30-40 cuốc xe chở hàng miễn phí đến các điểm tập kết quà cứu trợ đồng bào bị thiên tai ở miền Trung.

Trung bình mỗi ngày, Tiến chạy khoảng 30-40 cuốc xe. Để tối ưu quãng đường và tiết kiệm thời gian, cậu chia lịch trình theo từng khu vực như phường Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân rồi gom hàng về các điểm tập kết lớn như 152 Hoàng Hoa Thám hoặc khu vực Kênh Tân Hóa.

Cậu kiên quyết không nhận tiền xăng từ nhà hảo tâm vì sợ những hiểu lầm không đáng có, muốn giữ cho công việc thiện nguyện của mình được trong sáng nhất.

Dù lịch học và lịch chạy xe đan xen, chàng sinh viên vẫn cân đối được thời gian. Đến nay, Tiến vẫn giấu bố mẹ về việc làm này, chỉ lặng lẽ rời nhà từ 7 giờ sáng và rong ruổi khắp nẻo đường TP HCM.

Chị Ngô Thị Kim Tiền, một trong những người nhờ Tiến chở hàng, cho biết chị rất muốn giúp đỡ đồng bào miền Trung nhưng kẹt công việc không thể đi xa. Tình cờ thấy Tiến trên mạng xã hội, chị đã đặt niềm tin vào chàng trai trẻ này.

"Mình thấy bạn dù trẻ nhưng làm việc rất ý nghĩa và lan tỏa. Bạn giúp những người bận rộn như mình gửi tấm lòng sẻ chia đến miền Trung" - chị Ngô Thị Kim Tiền nói.

Dự kiến, Đồng Văn Tiến sẽ tiếp tục những cuốc xe nghĩa tình này cho đến khi các điểm tập kết ngưng nhận hàng.