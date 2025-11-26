MIỀN TRUNG CẦN LẮM NHỮNG TẤM LÒNG SẺ CHIA: Vượt qua thời khắc khó khăn

Những đợt mưa lũ xảy ra trên diện rộng những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Tập trung khắc phục hậu quả

Đến ngày 24-11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, trong đó hơn 120 căn bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Cơ sở hạ tầng nhiều lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục đến thủy lợi, thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt... hư hại nặng. Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại do mưa lũ ở Đắk Lắk là gần 5.500 tỉ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).

Tại Lâm Đồng, ước tính sơ bộ đến ngày 24-11 thiệt hại 1.098 tỉ đồng do mưa lũ. Trong đó, 2.784 căn nhà bị hư hỏng, 4.475 ha cây trồng thiệt hại; 191 vị trí sạt lở, bao gồm nhiều nơi xung yếu như đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D'ran.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã nhận được 600 tỉ đồng hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương và nhà hảo tâm. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các xã, phường, đặc khu tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ, sớm phân bổ đến người dân để ổn định cuộc sống.

Theo thống kê của UBND tỉnh Gia Lai, đợt mưa lũ vừa qua đã làm 3 người chết, 2 người bị thương; 127 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 19.200 căn nhà hư hỏng. UBND tỉnh đã khẩn trương phân bổ 2.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 36 xã, phường; hỗ trợ 60 triệu đồng đối với nhà sập hoặc hư hỏng hoàn toàn; 5 triệu đồng với nhà bị tốc mái và 2 triệu đồng với nhà hư hỏng một phần.

Ở Khánh Hòa, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương; 105 căn nhà sập hoàn toàn, 909 căn nhà hư hỏng; hàng chục ngàn hecta cây trồng, diện tích chăn nuôi bị hư hại, cuốn trôi. Riêng về cơ sở hạ tầng, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 4.830 tỉ đồng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, cho biết hộ dân bị sập nhà sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng/căn để xây mới; hộ dân có nhà hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn để sửa chữa; hộ dân thiệt hại nặng do mưa lũ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Mỗi học sinh của các gia đình thiệt hại được nhận 500.000 đồng để mua sách vở...

Hỗ trợ kịp thời

Tính đến 17 giờ ngày 24-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 103 tỉ đồng; 828 tấn hàng, hơn 1.860 suất quà hỗ trợ.

Với tinh thần hướng về đồng bào vùng thiên tai, hàng ngàn đội thiện nguyện ở khắp mọi miền đất nước cũng mang theo nhu yếu phẩm, tiền bạc đến Đắk Lắk cứu trợ người dân vùng lũ. Những ngày này, trên các tuyến đường tại 34 xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk, đâu đâu cũng thấy những đoàn xe cứu trợ.

Trong khó khăn, một số tổ chức, cá nhân đã có những cách cứu trợ mới, bảo đảm hàng hóa đến nơi cần đến, tránh lãng phí. Điển hình, thay vì tổ chức cấp phát nhu yếu phẩm dọc đường, dễ xảy ra tình trạng chen lấn, mất an toàn giao thông, người có người không, một đoàn cứu trợ ở tỉnh Nghệ An đã liên hệ đội thiện nguyện ở địa phương để hỗ trợ.

Tranh thủ lúc hửng nắng, người dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk mang lúa đã lên mầm ra phơiẢnh: CAO NGUYÊN

Anh Đặng Thành Luân (ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cho biết sau khi bàn bạc với đoàn thiện nguyện ở Nghệ An, nhóm thiện nguyện tại Tuy Hòa đã dựng 500 m2 rạp tại Công viên Diên Hồng để tập kết hàng hóa. Sau khi phân loại từng mặt hàng, nhóm anh Luân đăng tải thông tin trên mạng xã hội để các trưởng thôn, chính quyền xã biết. Địa phương nào có nhu cầu sẽ liên hệ thông báo số lượng, loại hàng hóa và nhóm của anh sẽ chở xuống bàn giao. Cách làm này bảo đảm hàng cứu trợ đến đúng địa điểm, số lượng, loại hàng hóa người dân đang cần.

"Không chỉ đoàn cứu trợ ở Nghệ An, ngày 25-11, chúng tôi còn tiếp nhận hàng hóa của nhiều đoàn đến từ các tỉnh, thành khác. Số hàng hóa tiếp nhận sẽ không tổ chức phát trực tiếp mà thông qua chính quyền địa phương để đưa về đúng địa chỉ cần thiết" - anh Luân nhấn mạnh thêm.

Không để ai thiếu đói

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai, cho biết chỉ trong thời gian rất ngắn, địa phương đã liên tiếp hứng "thiên tai kép" - bão số 13 và mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 16 đến 20-11. Bão lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, vượt quá khả năng tự khắc phục của tỉnh.

Các địa phương đang tập trung dọn dẹp, vệ sinh môi trường, xử lý bùn đất sau lũ; đồng thời tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, nước uống đến từng thôn, khu phố, bảo đảm không để người dân nào thiếu lương thực, nước sạch.

Ngày 25-11, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại nhóm 10, thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk - nơi có hàng chục nóc nhà nằm rải rác giữa cánh đồng mấy ngày trước bị lũ nhấn chìm. Người dân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa.

Tập trung dọn dẹp căn nhà tan hoang sau lũ, ông Huỳnh Phước Giang (SN 1965) bày tỏ: "Còn người là còn tất cả. Người dân chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống".

Tại cuộc họp mới nhất sau cơn lũ lịch sử, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, yêu cầu các cấp, các ngành trước hết phải bảo đảm đời sống người dân sau lũ, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại, bảo đảm tất cả các trường đi vào hoạt động sớm nhất. Sở Y tế bảo đảm việc khám chữa bệnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, lây lan các bệnh truyền nhiễm. Sở Công Thương chủ trì chuẩn bị hàng hóa thiết yếu để hỗ trợ người dân, cũng như chuẩn bị phương án dự trữ hàng hóa ứng phó cơn bão số 15 đang hình thành trên biển Đông...

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẩn trương khảo sát, theo dõi, phân bổ hợp lý các nguồn tài trợ, bảo đảm công bằng, thiết thực.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: "Mưa lũ có thể chia cắt đường sá nhưng không thể chia cắt tình đồng bào. Người người giúp nhau, nhà nhà giúp nhau, không để ai bị bỏ lại phía sau".

TP HCM thiết thực hỗ trợ Khánh Hòa Trong chuyến kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả mưa lũ, thông qua báo chí, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, chính quyền và người dân TP HCM. Theo ông Nghiêm Xuân Thành, tỉnh Khánh Hòa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, chịu nhiều thiệt hại nặng nề. Giữa lúc đó, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà thiết thực cho người dân. Nhiều chuyến xe chở hàng trăm tấn nhu yếu phẩm; nhiều y - bác sĩ, lực lượng công an… cũng đi xuyên đêm để sớm đến hỗ trợ địa phương. "Tình cảm của TP HCM đã để lại những hình ảnh rất tốt đẹp, ấn tượng với người dân Khánh Hòa" - ông Nghiêm Xuân Thành bày tỏ.



