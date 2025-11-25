HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

"Trái tim miền Trung" tiếp nhận 431 triệu đồng từ 2 vợ chồng ở Nha Trang

Hồng Ánh

(NLĐO) - Hai vợ chồng ở Nha Trang cho biết rất tin yêu chương trình "Trái tim miền Trung" và muốn dành số tiền hỗ trợ các gia đình mất người thân trong đợt lũ

Trái tim miền Trung nhận 431 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân lũ lịch sử tại Phú Yên - Ảnh 1.

Cứu người trong lũ dữ

Ngày 25-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận 431 triệu đồng từ 2 vợ chồng người dân sống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ông là Trần Ngọc Dũng, còn bà là Nguyễn Thị Thanh Thủy. ngụ 22/4 đường Lê Hồng Phong, Phước Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trái tim miền Trung nhận 431 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân lũ lịch sử tại Phú Yên - Ảnh 2.

Nỗi đau mất người thân của 1 phụ nữ ở Hòa Thịnh

Trước đó, chiều 24-11, một người đàn ông đã liên lạc với Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Ông cho biết đã theo dõi Báo Người Lao Động đã lâu và rất tin yêu tờ báo này. Đặc biệt là những chương trình sau mặt báo, trong đó có chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, ông biết được vùng đất Phú Yên (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã biệt thiệt hại rất nặng nề. Trong đó, rất nhiều người không may đã mất. Đó là sự mất mát lớn cho gia đình và xã hội.

Trái tim miền Trung nhận 431 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân lũ lịch sử tại Phú Yên - Ảnh 3.

Một cô gái tìm cha trong vô vọng ở xã Hòa Thịnh

Vợ chồng ông muốn dành tấm lòng của mình hướng về vùng lũ Phú Yên. Vợ chồng ông đã bàn và quyết định hỗ trợ 431 triệu đồng để giúp đỡ cho những gia đình có người không may thiệt mạng trong đợt lũ ở vùng đất Phú Yên.

Thông qua chương trình "Trái tim miền Trung" ông muốn nhờ các phóng viên của Báo Người Lao Động trao tận tay đến những gia đình có người vừa mất trong đợt lũ.

Trong thời điểm hiện nay, việc có một danh sách những người mất trong trận lũ vừa qua là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, không để bạn đọc tin yêu thất vọng, Báo Người Lao Động đã tìm có danh sách ban đầu về những người bị mất trong trận lũ vừa qua tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Trái tim miền Trung nhận 431 triệu đồng hỗ trợ nạn nhân lũ lịch sử tại Phú Yên - Ảnh 4.

Áo quan đưa về rốn lũ Hòa Thịnh

Dự kiến ngay trong chiều tối nay, các phóng viên của Báo Người Lao Động sẽ lặn lội đến các vùng ngập lũ vừa qua để trao tận tay những gia đình đang gánh chịu nỗi mất mát này.

Báo Người Lao Động chân thành cảm ơn tấm lòng của 2 vợ chồng ông bà Trần Ngọc Dũng và Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng nhiều bạn đọc khác đã dành cho vùng lũ Phú Yên, cũng như sự tin yêu với Báo Người Lao Động.

VIDEO: Tang thương vùng rốn lũ Hòa Thịnh

VIDEO: Tang thương vùng rốn lũ Hòa Thịnh

(NLĐO) - Thống kê sơ bộ vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã có ít nhất 15 người chết. Phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại đây

Những hình ảnh mất mát, đau xót nơi vùng lũ Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến vùng lũ Khánh Hòa; Cố gắng 3 ngày thông đèo Prenn, 10 ngày thông đèo Mimosa

