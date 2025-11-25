Cứu người trong lũ dữ

Ngày 25-11, Chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận 431 triệu đồng từ 2 vợ chồng người dân sống tại Nha Trang, Khánh Hòa. Ông là Trần Ngọc Dũng, còn bà là Nguyễn Thị Thanh Thủy. ngụ 22/4 đường Lê Hồng Phong, Phước Tân, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, chiều 24-11, một người đàn ông đã liên lạc với Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên. Ông cho biết đã theo dõi Báo Người Lao Động đã lâu và rất tin yêu tờ báo này. Đặc biệt là những chương trình sau mặt báo, trong đó có chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, ông biết được vùng đất Phú Yên (phía Đông tỉnh Đắk Lắk) đã biệt thiệt hại rất nặng nề. Trong đó, rất nhiều người không may đã mất. Đó là sự mất mát lớn cho gia đình và xã hội.

Vợ chồng ông muốn dành tấm lòng của mình hướng về vùng lũ Phú Yên. Vợ chồng ông đã bàn và quyết định hỗ trợ 431 triệu đồng để giúp đỡ cho những gia đình có người không may thiệt mạng trong đợt lũ ở vùng đất Phú Yên.

Thông qua chương trình "Trái tim miền Trung" ông muốn nhờ các phóng viên của Báo Người Lao Động trao tận tay đến những gia đình có người vừa mất trong đợt lũ.

Trong thời điểm hiện nay, việc có một danh sách những người mất trong trận lũ vừa qua là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, không để bạn đọc tin yêu thất vọng, Báo Người Lao Động đã tìm có danh sách ban đầu về những người bị mất trong trận lũ vừa qua tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Dự kiến ngay trong chiều tối nay, các phóng viên của Báo Người Lao Động sẽ lặn lội đến các vùng ngập lũ vừa qua để trao tận tay những gia đình đang gánh chịu nỗi mất mát này.

Báo Người Lao Động chân thành cảm ơn tấm lòng của 2 vợ chồng ông bà Trần Ngọc Dũng và Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng nhiều bạn đọc khác đã dành cho vùng lũ Phú Yên, cũng như sự tin yêu với Báo Người Lao Động.