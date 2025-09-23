Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư

Ngoài ra còn cần có sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc lan tỏa chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).

Đây là những khẳng định của CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation trong vai trò Phó Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), Trưởng Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation phát biểu tại Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý

Trong hai ngày 15 và 16-9-2025 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) đã diễn ra sôi nổi với các Phiên đối thoại chuyên đề và Phiên toàn thể cấp cao. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước.

Cải cách thể chế thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân không chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ, mà quan trọng hơn là cải cách toàn diện khung khổ pháp lý - thể chế. Theo các chuyên gia và diễn giả, cải cách thể chế không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền tài sản, mà còn tạo môi trường cạnh tranh công bằng.

"Thể chế đóng vai trò then chốt trong việc định hình động lực và hành vi của các chủ thể kinh tế, từ đó quyết định hiệu suất và tính bền vững của tăng trưởng" - Tham luận của TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM và TS. Đỗ Thanh Trung - Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Trong Báo cáo đề dẫn, Trưởng Phiên chuyên đề Pháp lý, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu cũng nhấn mạnh: "Cộng đồng doanh nghiệp đang chịu tác động từ nhiều "điểm nghẽn" như: thiếu nhất quán pháp luật, thủ tục hành chính phức tạp, chưa có cơ chế phản hồi chính sách từ cơ sở, khó khăn trong tiếp cận nguồn lực, và đặc biệt là khoảng trống pháp lý với đổi mới sáng tạo, tài sản số".

Tại phần thảo luận, các chuyên gia kinh tế - pháp lý cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập: Sự chồng chéo, thiếu nhất quán giữa các bộ luật; Thủ tục hành chính còn rườm rà, tốn kém thời gian; Nguy cơ "hình sự hóa" các quan hệ kinh tế - thương mại; Khoảng trống pháp lý đối với các lĩnh vực mới như tài sản số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh.

Phiên đối thoại chuyên đề quy tụ các chuyên gia kinh tế - pháp lý hàng đầu, đại diện doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân trong thời gian tới, các chuyên gia đề xuất một số kiến nghị và giải pháp liên quan đến cải cách thể chế như sau: (1) Cần bảo đảm tính ổn định, minh bạch và đồng bộ của hệ thống pháp luật. (2) Cần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. (3) Cần hoàn thiện pháp luật theo hướng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, giúp nâng cao hiệu suất kinh tế.

Liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và Trưởng phiên thống nhất: Cần tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng cổng thông tin pháp luật "03 Dễ" (dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ làm đúng) và cơ chế phản hồi chính sách hiệu quả, giảm tình trạng "trên nóng dưới lạnh" trong thực thi. Đây được coi là chìa khóa giúp "giải phóng năng lượng" của hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân - lực lượng đang đóng góp ngày càng lớn vào GDP, việc làm và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Cộng đồng doanh nghiệp "đồng kiến tạo" thể chế

"Việt Nam đang đối mặt tình trạng chu kỳ công nghệ ngắn hơn chu kỳ lập pháp, khiến nhiều lĩnh vực rơi vào "vùng pháp lý trống". Hơn 60% mô hình khởi nghiệp số chưa có khung pháp lý rõ ràng. Chúng ta cần xây dựng khung pháp lý "thích ứng và tiên liệu" để nắm bắt cơ hội và giảm rủi ro" - ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông chia sẻ.

Các đề xuất mang tính đột phá cho vấn đề này bao gồm: Thiết lập sandbox đa lĩnh vực với thời hạn thử nghiệm và KPIs rõ ràng; Áp dụng pháp luật theo nguyên tắc điều chỉnh, thay vì quy định chi tiết; Thành lập Trung tâm Dự báo và Đánh giá tác động công nghệ; Thiết lập cơ chế rà soát luật định kỳ (tối đa 18 tháng/lần); Xây dựng nền tảng trực tuyến đồng kiến tạo chính sách, minh bạch, mở; Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia thử nghiệm bằng ưu đãi tín dụng, thuế, hỗ trợ pháp lý.

Những đề xuất này được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý linh hoạt, thích ứng nhanh với đổi mới sáng tạo - động lực then chốt của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên số.

Không chỉ tập trung vào pháp lý, cộng đồng doanh nhân còn nêu quan điểm chiến lược về phát triển đô thị và chuyển đổi xanh. Bởi các đô thị lớn của Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử: hoặc trở thành siêu đô thị hiện đại, xanh và bền vững, hoặc rơi vào quỹ đạo suy thoái.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM (HGBA), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Secoin, các đô thị mới của Việt Nam phải được định hình không chỉ bằng những tòa nhà chọc trời, mà bằng khả năng hài hòa với thiên nhiên, công bằng xã hội và sức mạnh của doanh nghiệp xanh tiên phong.

Với tinh thần "đồng kiến tạo", phiên đối thoại đã khẳng định: Khi có sự chung tay của Nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học; các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thì thể chế kiến tạo mới thực sự trở thành bệ phóng cho sự phát triển bền vững của kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Các đề xuất tại Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý tập trung vào mục tiêu "đồng kiến tạo" giải pháp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ sở đào tạo

Phiên đối thoại pháp lý nói riêng và diễn đàn VPSF 2025 không chỉ dừng ở việc nêu vấn đề. Quan trọng hơn, các phiên làm việc đều cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm đồng kiến tạo thể chế - cùng Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ rào cản, mở đường cho sự phát triển. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò động lực, khát vọng về một thể chế minh bạch, ổn định và tiên liệu đã trở thành mục tiêu chung. Chính từ khát vọng này, doanh nhân Việt không chỉ vươn mình mạnh mẽ trong nước, mà còn đủ tự tin bứt phá ra toàn cầu.