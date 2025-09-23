Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư

A.Phan

“Phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong sự phát triển bền vững và hưng thịnh của quốc gia, cần có sự đồng tâm hiệp lực của cả hệ thống chính trị”.

Ngoài ra còn cần có sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc lan tỏa chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN).

Đây là những khẳng định của CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation trong vai trò Phó Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), Trưởng Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư- Ảnh 1.

CEO Lưu Thị Thanh Mẫu - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Phuc Khang Corporation phát biểu tại Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý

Trong hai ngày 15 và 16-9-2025 tại Hà Nội, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025) đã diễn ra sôi nổi với các Phiên đối thoại chuyên đề và Phiên toàn thể cấp cao. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế; cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nhân tư nhân cả nước.

Cải cách thể chế thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân không chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ, mà quan trọng hơn là cải cách toàn diện khung khổ pháp lý - thể chế. Theo các chuyên gia và diễn giả, cải cách thể chế không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch, bảo vệ quyền tài sản, mà còn tạo môi trường cạnh tranh công bằng.

"Thể chế đóng vai trò then chốt trong việc định hình động lực và hành vi của các chủ thể kinh tế, từ đó quyết định hiệu suất và tính bền vững của tăng trưởng" - Tham luận của TS. Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM và TS. Đỗ Thanh Trung - Giảng viên Khoa Luật Hành chính - Nhà nước.

Trong Báo cáo đề dẫn, Trưởng Phiên chuyên đề Pháp lý, CEO Lưu Thị Thanh Mẫu cũng nhấn mạnh: "Cộng đồng doanh nghiệp đang chịu tác động từ nhiều "điểm nghẽn" như: thiếu nhất quán pháp luật, thủ tục hành chính phức tạp, chưa có cơ chế phản hồi chính sách từ cơ sở, khó khăn trong tiếp cận nguồn lực, và đặc biệt là khoảng trống pháp lý với đổi mới sáng tạo, tài sản số".

Tại phần thảo luận, các chuyên gia kinh tế - pháp lý cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều bất cập: Sự chồng chéo, thiếu nhất quán giữa các bộ luật; Thủ tục hành chính còn rườm rà, tốn kém thời gian; Nguy cơ "hình sự hóa" các quan hệ kinh tế - thương mại; Khoảng trống pháp lý đối với các lĩnh vực mới như tài sản số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư- Ảnh 2.

Phiên đối thoại chuyên đề quy tụ các chuyên gia kinh tế - pháp lý hàng đầu, đại diện doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong cả nước

Để thúc đẩy kinh tế tư nhân trong thời gian tới, các chuyên gia đề xuất một số kiến nghị và giải pháp liên quan đến cải cách thể chế như sau: (1) Cần bảo đảm tính ổn định, minh bạch và đồng bộ của hệ thống pháp luật. (2) Cần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. (3) Cần hoàn thiện pháp luật theo hướng thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, giúp nâng cao hiệu suất kinh tế.

Liên quan đến vấn đề cải cách hành chính, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và Trưởng phiên thống nhất: Cần tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng cổng thông tin pháp luật "03 Dễ" (dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ làm đúng) và cơ chế phản hồi chính sách hiệu quả, giảm tình trạng "trên nóng dưới lạnh" trong thực thi. Đây được coi là chìa khóa giúp "giải phóng năng lượng" của hàng trăm ngàn doanh nghiệp tư nhân - lực lượng đang đóng góp ngày càng lớn vào GDP, việc làm và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Cộng đồng doanh nghiệp "đồng kiến tạo" thể chế

"Việt Nam đang đối mặt tình trạng chu kỳ công nghệ ngắn hơn chu kỳ lập pháp, khiến nhiều lĩnh vực rơi vào "vùng pháp lý trống". Hơn 60% mô hình khởi nghiệp số chưa có khung pháp lý rõ ràng. Chúng ta cần xây dựng khung pháp lý "thích ứng và tiên liệu" để nắm bắt cơ hội và giảm rủi ro" - ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông chia sẻ.

Các đề xuất mang tính đột phá cho vấn đề này bao gồm: Thiết lập sandbox đa lĩnh vực với thời hạn thử nghiệm và KPIs rõ ràng; Áp dụng pháp luật theo nguyên tắc điều chỉnh, thay vì quy định chi tiết; Thành lập Trung tâm Dự báo và Đánh giá tác động công nghệ; Thiết lập cơ chế rà soát luật định kỳ (tối đa 18 tháng/lần); Xây dựng nền tảng trực tuyến đồng kiến tạo chính sách, minh bạch, mở; Có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia thử nghiệm bằng ưu đãi tín dụng, thuế, hỗ trợ pháp lý.

Những đề xuất này được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý linh hoạt, thích ứng nhanh với đổi mới sáng tạo - động lực then chốt của kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên số.

Không chỉ tập trung vào pháp lý, cộng đồng doanh nhân còn nêu quan điểm chiến lược về phát triển đô thị và chuyển đổi xanh. Bởi các đô thị lớn của Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử: hoặc trở thành siêu đô thị hiện đại, xanh và bền vững, hoặc rơi vào quỹ đạo suy thoái.

Theo ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Xanh TP HCM (HGBA), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Secoin, các đô thị mới của Việt Nam phải được định hình không chỉ bằng những tòa nhà chọc trời, mà bằng khả năng hài hòa với thiên nhiên, công bằng xã hội và sức mạnh của doanh nghiệp xanh tiên phong.

Với tinh thần "đồng kiến tạo", phiên đối thoại đã khẳng định: Khi có sự chung tay của Nhà nước, viện nghiên cứu, các trường đại học; các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp thì thể chế kiến tạo mới thực sự trở thành bệ phóng cho sự phát triển bền vững của kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam: Xây dựng thể chế KTTN theo cơ chế đồng kiến tạo công - tư- Ảnh 3.

Các đề xuất tại Phiên đối thoại chuyên đề Pháp lý tập trung vào mục tiêu "đồng kiến tạo" giải pháp giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ sở đào tạo

Phiên đối thoại pháp lý nói riêng và diễn đàn VPSF 2025 không chỉ dừng ở việc nêu vấn đề. Quan trọng hơn, các phiên làm việc đều cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm đồng kiến tạo thể chế - cùng Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ rào cản, mở đường cho sự phát triển. Trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày càng giữ vai trò động lực, khát vọng về một thể chế minh bạch, ổn định và tiên liệu đã trở thành mục tiêu chung. Chính từ khát vọng này, doanh nhân Việt không chỉ vươn mình mạnh mẽ trong nước, mà còn đủ tự tin bứt phá ra toàn cầu.

Phát triển bền vững doanh nhân Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo