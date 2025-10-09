HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Doanh nhân cần "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời"

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao.

Chiều 9-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt đại diện doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu toàn quốc nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tại Hội nghị - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nhân tại Hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Trong phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng nhân dân trong những thời điểm khó khăn, đặc biệt là khi những ngày mưa lũ vừa qua gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của người dân.

Theo Thủ tướng, cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương (13-10- 1945 - 13-10-2025), và từ năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 13-10 hàng năm là "Ngày Doanh nhân Việt Nam" - Ngày Tết của Doanh nhân, là dịp để cả xã hội, đất nước tôn vinh giới doanh nhân, doanh nghiệp và các doanh nghiệp, doanh nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước để kịp thời ghi nhận, tôn vinh những thành tựu và đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong những lúc khó khăn.

Theo Thủ tướng, trong kết quả chung về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, có đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân cũng ngày càng lớn mạnh, trưởng thành.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng dẫn chứng các công trình tiêu biểu của các doanh nghiệp Việt Nam như cầu Mỹ Thuận 2 to hơn, đẹp hơn, dài hơn, rộng hơn cầu Mỹ Thuận 1 nhưng nhanh hơn, rẻ hơn.

Dự án sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành cuối năm nay; các kết cấu mái vòm thép của Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội…; cùng với những thành tựu nông nghiệp rất nổi bật thời gian qua đã minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Từ những kết quả đó, Thủ tướng cho rằng doanh nhân cần tiếp tục phát huy sự tự tin, tinh thần tự hào, tự lực, tự chủ để bước những bước dài hơn, "vươn xa ra biển, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên bầu trời", tiên phong, nòng cốt, gương mẫu đi đầu.

Với các mục tiêu đó, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đóng vai trò quan trọng, theo đúng định hướng tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó phát huy vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, cùng với kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng. "Phải mở ra cơ chế để phát huy tối đa khả năng, tiềm năng sáng tạo, cống hiến hết mình của các doanh nhân"- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định nhiều chính sách đã được triển khai để phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ các điểm nghẽn. Trong bối cảnh hướng đến các mục tiêu tăng trưởng cao, chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp cùng tạo nên khí thế mới, động lực mới, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn đứng vững trên đôi chân của mình, phấn đấu tăng trưởng ở mức cao, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của cả nước và cùng nhau đi lên, cùng phát triển, cùng hưởng thụ thành quả, để người dân được hưởng ấm no, hạnh phúc thực sự.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội sẽ phát biểu ý kiến, nêu các khó khăn, vướng mắc để kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành sớm tháo gỡ.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam, cho biết tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nêu đã không còn là khẩu hiệu, mà thực sự trở thành một phương châm hành động hiệu quả, lan tỏa niềm tin và khơi thông các điểm nghẽn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam tin rằng với một Chính phủ đồng hành, các bộ, ngành đổi mới, hạ tầng thông suốt, thể chế kiến tạo, đội ngũ doanh nghiệp sẽ tiên phong cùng hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển hùng cường và thịnh vượng.

Tin liên quan

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả

Thiên tai có thể làm thiệt hại 2% GDP, Thủ tướng yêu cầu cấp bách khắc phục hậu quả

(NLĐO) - Năm 2025, thiên tai có thể làm thiệt hại ít nhất khoảng 2% GDP, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục hậu quả.

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu chính sách thuế bất động sản

(NLĐO) - Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt các giải pháp để giảm giá nhà ở; báo cáo về thuế bất động sản

Thủ tướng sẽ làm việc với Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ về nhà ở xã hội, chính quyền 2 cấp

(NLĐO)- Thủ tướng vừa phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh và thực hiện chính quyền 2 cấp.

kinh tế - xã hội cộng đồng doanh nghiệp thủ tướng phạm minh chính doanh nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
    Thông báo