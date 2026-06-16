VIDEO: Công an TPHCM lập "Bệnh viện dã chiến" cứu sống hơn 400 bé mèo

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM vừa triệt phá thành công đường dây trộm và tiêu thụ thú cưng liên tỉnh, giải cứu hơn 400 con mèo không chỉ đánh mạnh vào loại tội phạm có tổ chức mà còn mang lại niềm vui cho hàng trăm người nuôi thú cưng.

Công tác y tế, chăm sóc và trao trả đang được lực lượng chức năng phối hợp cùng các tình nguyện viên tiến hành khẩn trương.

Sau khi chuyên án triệt phá thành công, một "bệnh viện dã chiến" khẩn cấp đã được lập tại hiện trường để giành giật sự sống cho hàng trăm bé mèo. Công tác y tế, chăm sóc và trao trả đang được lực lượng chức năng phối hợp cùng các tình nguyện viên tiến hành khẩn trương.

Do bị nhốt chung trong các lồng chật hẹp suốt nhiều ngày, thiếu nước và thức ăn, tình trạng sức khỏe của đàn mèo khi được giải cứu là rất đáng báo động. Nhiều con bị suy kiệt, mất nước trầm trọng, các vết thương ngoài da có dấu hiệu mưng mủ và lây nhiễm chéo.

Nhiều con bị suy kiệt, mất nước trầm trọng, các vết thương ngoài da có dấu hiệu mưng mủ và lây nhiễm chéo.

Đứng trước tình cảnh đó, Chi hội Thú y Thú nhỏ Việt Nam đã nhanh chóng phát đi lời kêu gọi. Lập tức, một mạng lưới gồm gần 100 y bác sĩ thú y và sinh viên chuyên ngành đã hợp sức, phân chia ca kíp túc trực ngày đêm. Cùng với đó là sự chung tay đóng góp vật tư y tế, thuốc men và thức ăn từ các mạnh thường quân.

Gần 100 y bác sĩ thú y và sinh viên chuyên ngành, cùng các tình nguyện viên chăm sóc mèo đã phân chia ca kíp túc trực ngày đêm

Nhiều người quyên góp thức ăn, cát vệ sinh, vật tư y tế cho mèo.

Trực tiếp tham gia cấp cứu từ những ngày đầu, bác sĩ thú y Hồ Ngọc Phương Khanh chia sẻ: "Lúc mới vào, sức khỏe các bé mèo rất tệ, trông vô cùng xót thương. Chúng tôi lập tức phân loại: mèo gắn thẻ xanh có thể chờ theo dõi thêm; thẻ vàng cần theo dõi sát sao; riêng thẻ đỏ là những ca nguy kịch, phải đưa vào ngay khu vực cấp cứu dã chiến để vô nước biển, tiêm thuốc và xử lý vết thương nhiễm trùng".

Bác sĩ thú y Hồ Ngọc Phương Khanh đang truyền nước biển cho đàn mèo bệnh nặng

Tại khu vực trao trả, nhiều người vui mừng vì được nhận lại thú cưng sau thời gian bị bắt trộm.

"Hôm nay tôi rất vui mừng khi đón được con mèo thất lạc của mình về. Thực sự, chuyên án giải cứu hơn 400 bé mèo của lực lượng Công an TPHCM khiến tôi cảm thấy vô cùng nể phục. Khi tận mắt chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y tế chạy đôn chạy đáo lo cho từng con mèo, tôi mới thấy hết được ý nghĩa nhân văn của hành động này" - anh Nguyễn Chí Thành, chủ vật nuôi xúc động nói.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 50 gia đình tìm lại được thú cưng. Người dân khi đến nhận lại mèo cần mang theo hình ảnh, bằng chứng chứng minh sở hữu để làm việc với cơ quan công an, sau khi xác minh chính xác thông tin, người dân sẽ được ký giấy xác nhận nhận lại mèo.

Công an TPHCM tiếp tục đề nghị những ai là chủ của các bé mèo bị trộm trong thời gian qua, vui lòng liên hệ ngay Phòng Cảnh sát hình sự (số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP TPHCM) để tiến hành nhận diện thú cưng và cung cấp thông tin, hỗ trợ quá trình mở rộng điều tra vụ án.