Pháp luật

Công an bắt người phụ nữ trộm mèo cảnh ở TPHCM

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bàn giao người trộm mèo cảnh cho Công an phường Hòa Hưng để xử lý theo thẩm quyền

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã bàn giao bà Nguyễn Thị L. (42 tuổi) cho Công an phường Hòa Hưng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản là con mèo lông trắng. 

Đến tối 12-5, chủ nhân của con mèo là chị Phan Bảo Vy (24 tuổi) cho biết chị vẫn chưa tìm được mèo cưng, chị hy vọng ai nhìn thấy hoặc đang giữ thì cho chị chuộc lại thú cưng.

Công an bắt người phụ nữ - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh bà L. chở bé gái đến tiếp cận con mèo

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ, dừng lại trước một căn nhà trên địa bàn phường Hòa Hưng, TPHCM. 

Sau ít phút quan sát, người này kêu bé gái xuống xe bế con mèo cảnh rồi lên xe nhanh chóng rời đi. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau đó chị Vy đã tìm đến gặp bà L. để xin chuộc lại con mèo nhưng bất hành. Chị Vy đăng tải thông tin cùng đoạn clip từ camera an ninh lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại con vật. 

Công an bắt người phụ nữ - Ảnh 2.

Chủ nhân vẫn chưa tìm được con mèo trắng

Từ các dữ liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Hưng tiến hành xác minh, truy xét và mời Nguyễn Thị L. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo lời khai, vào ngày 30-4, bà điều khiển xe máy chở theo con gái đi qua một con hẻm ở phường Hòa Hưng (TPHCM) thì nhìn thấy con mèo đứng trước nhà dân. 

Do con gái thích nuôi mèo, bà nảy sinh ý định bắt về làm thú cưng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Người phụ nữ này cho biết sau khi đưa con mèo về và buộc tại sạp trái cây của gia đình, con vật đã tự tuột dây và bỏ chạy mất. 

Bà L. sau đó chủ động liên hệ với chị V. để xin lỗi và đề nghị bồi thường, song không được chấp nhận.

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, chị Vy cho biết con mèo lông trắng gia đình chị nuôi được 2 năm, rất đẹp mã và xem như một thành viên trong gia đình, thường gọi là "Bé Bột".

Bình thường, mèo chỉ được thả ra trước cửa nhà trong thời gian ngắn để nằm chơi và ngắm đường. Khu vực nhà chị nằm trong hẻm, khá yên tĩnh. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút khi chị quay vào trong nhà, con mèo đã bị bắt mất.

Theo chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, trong thời gian tới, lực lượng Công an TPHCM và địa phương tiếp tục nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đặc biệt tội phạm trộm cắp tài sản trong đó số đối tượng trộm cắp vật nuôi (chó, mèo…) phải tổ chức xác minh truy bắt ngay không để tình trạng này gây bức xúc trong dư luận nhân dân, mặc dù giá trị tài sản thấp nhưng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn TPHCM.

Trong quý I-2026, lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện 12 vụ với 31 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp vật nuôi, chủ yếu là chó, mèo, gây bức xúc trong dư luận. Các vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Nam thanh niên tẩm chất độc Xyanua vào cá khô bẫy chó, mèo

(NLĐO)- Nguyễn Văn Huy tẩm chất độc Xyanua (một loại chất cực độc) vào các miếng cá khô để bẫy chó, mèo

Công an giải cứu 32 chó mèo ở TPHCM: Chủ nhân xúc động ngày gặp lại thú cưng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã giúp người dân tìm lại thú cưng sau khi bị mất trộm.

Ập vào một căn nhà, công an phát hiện 32 con chó, mèo bị nhốt giữ trái phép

(NLĐO) - Năm người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo ở phường Tân Hưng vừa bị bắt giữ.

