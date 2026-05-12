Công an bắt người phụ nữ trộm mèo cảnh ở TPHCM

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã bàn giao bà Nguyễn Thị L. (42 tuổi) cho Công an phường Hòa Hưng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản là con mèo lông trắng.

Đến tối 12-5, chủ nhân của con mèo là chị Phan Bảo Vy (24 tuổi) cho biết chị vẫn chưa tìm được mèo cưng, chị hy vọng ai nhìn thấy hoặc đang giữ thì cho chị chuộc lại thú cưng.

Camera ghi lại cảnh bà L. chở bé gái đến tiếp cận con mèo

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ, dừng lại trước một căn nhà trên địa bàn phường Hòa Hưng, TPHCM.

Sau ít phút quan sát, người này kêu bé gái xuống xe bế con mèo cảnh rồi lên xe nhanh chóng rời đi. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại khiến nhiều người bức xúc.

Ngay sau đó chị Vy đã tìm đến gặp bà L. để xin chuộc lại con mèo nhưng bất hành. Chị Vy đăng tải thông tin cùng đoạn clip từ camera an ninh lên mạng xã hội với hy vọng tìm lại con vật.

Chủ nhân vẫn chưa tìm được con mèo trắng

Từ các dữ liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Hòa Hưng tiến hành xác minh, truy xét và mời Nguyễn Thị L. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận toàn bộ hành vi. Theo lời khai, vào ngày 30-4, bà điều khiển xe máy chở theo con gái đi qua một con hẻm ở phường Hòa Hưng (TPHCM) thì nhìn thấy con mèo đứng trước nhà dân.

Do con gái thích nuôi mèo, bà nảy sinh ý định bắt về làm thú cưng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Người phụ nữ này cho biết sau khi đưa con mèo về và buộc tại sạp trái cây của gia đình, con vật đã tự tuột dây và bỏ chạy mất.

Bà L. sau đó chủ động liên hệ với chị V. để xin lỗi và đề nghị bồi thường, song không được chấp nhận.

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, chị Vy cho biết con mèo lông trắng gia đình chị nuôi được 2 năm, rất đẹp mã và xem như một thành viên trong gia đình, thường gọi là "Bé Bột".

Bình thường, mèo chỉ được thả ra trước cửa nhà trong thời gian ngắn để nằm chơi và ngắm đường. Khu vực nhà chị nằm trong hẻm, khá yên tĩnh. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút khi chị quay vào trong nhà, con mèo đã bị bắt mất.