Công an giải cứu 32 chó mèo ở TPHCM: Chủ nhân xúc động ngày gặp lại thú cưng

CLIP: Người dân chia sẻ niềm vui khi nhận lại chó, mèo.

Ngày 31-1, đại diện Công an phường Tân Hưng, TPHCM cho biết tiếp tục tìm chủ nhân 32 con chó, mèo được giải cứu trong vụ "trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo ở đường Lê Văn Lương".

Chị Huỳnh Thị Kim Quyên vui mừng khi nhận lại con mèo Tiểu Bạch.

Từ khi thông báo đến nay, có nhiều người dân đã đến trụ sở Công an phường Tân Hưng để tìm lại chó, mèo. Đến tối 30-1, có hai con chó, mèo đã tìm được chủ nhân. Công an thông báo tìm các chủ nhân còn lại.

Hai vợ chồng nhận lại con chó bị mất trộm.

Gặp lại con mèo Tiểu Bạch đã mất trộm 3 ngày, chị Huỳnh Thị Kim Quyên (33 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) cho biết rất xúc động khi gặp lại chú mèo. "Em cảm ơn lực lượng công an phường Tân Hưng và đội ngũ chăm sóc. Khi em nhận, tình trạng mèo Tiểu Bạch quá tốt" - chị Quyên nói và cho biết qua mạng xã hội, chị đã tìm lại thú cưng của mình.

Một phụ nữ và người đàn ông nhận lại con chó cũng gửi lời cảm ơn Công an phường Tân Hưng bởi sự hỗ trợ nhiệt tình.

Người dân gần đây bị mất thú cưng có thể nhận diện theo hình ảnh bên dưới.

Người dân có thể nhận dạng theo hình ảnh này.

Về quy trình tiếp nhận và trao trả, Công an phường Tân Hưng cho biết người dân cần chuẩn bị đúng và đủ các thông tin, gồm:

1. Hình ảnh: ảnh chụp rõ chó/mèo của mình trước đây (càng rõ càng tốt).

2. Giấy tờ chứng minh (nếu có): giấy mua bán, sổ tiêm phòng, hóa đơn thú y hoặc lịch sử chuyển khoản giao dịch.

3. Thông tin chi tiết: thời gian bị mất, giá trị vật nuôi.

4. Đặc điểm nhận dạng: các đặc điểm riêng biệt (vết bớt, tật, màu lông, sẹo...) để xác định chính xác nhất.

Các thú cưng được chăm sóc cẩn thận.

Công an phường Tân Hưng lưu ý việc hoàn trả vật nuôi sẽ được thực hiện ngay sau khi cán bộ tiếp nhận xác định hồ sơ của người dân cung cấp trùng khớp và chính chủ.

Khi nghi ngờ là chó, mèo của mình, người dân có thể nhắn tin qua Fanpage Facebook theo địa chỉ sau: https://www.facebook.com/conganphuongtanhungtphcm để được giải đáp và nhận lại thú nuôi theo quy định.

Trước đó, sáng 29-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Hưng kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 người có dấu hiệu bất thường. Kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg, cùng các tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó mèo và 4 xe máy phục vụ việc di chuyển, vận chuyển. Hiện Công an phường Tân Hưng phối hợp với nhân viên thú y chăm sóc tại một căn nhà trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng.



