Cô gái ở TPHCM cầu cứu tìm mèo lạc, hứa hậu tạ 10 triệu

Ngày 11-5, chị Phan Bảo Vy (SN 2002) cho biết Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) đã mời chị lên để ký một số giấy tờ liên quan đến trình báo bị mất thú cưng là con mèo lông trắng.

Vụ việc xảy ra vào ngày 30-4 và đến nay đã hơn 10 ngày nhưng thú cưng của chị vẫn chưa được tìm thấy. Sự việc thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, đồng thời nhận được sự chú ý của cơ quan chức năng trong bối cảnh thành phố đang chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi xâm hại động vật.

Bất ngờ bị trộm

Chị Vy cho biết con mèo lông trắng gia đình chị nuôi được 2 năm, rất đẹp mã và xem như một thành viên trong gia đình, thường gọi là "Bé Bột".

Bình thường, mèo chỉ được thả ra trước cửa nhà trong thời gian ngắn để nằm chơi và ngắm đường. Khu vực nhà chị nằm trong hẻm, khá yên tĩnh. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút khi chị quay vào trong nhà, con mèo đã bị một người phụ nữ tiếp cận.

"Người này đi xe máy chở theo một bé gái. Người phụ nữ này dừng xe trước cửa nhà tôi để bé gái xuống xe và bắt con mèo đi" - chị Vy nói.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Vy trích xuất camera an ninh của gia đình và các hộ dân xung quanh. Từ hình ảnh thu được, chị nhanh chóng xác định được người bắt là một người phụ nữ bán trái cây ở khu vực gần chợ, cách nhà chị vài trăm mét. Theo chị, việc nhận diện diễn ra trong chưa đầy 24 giờ sau khi vụ việc xảy ra.

Ban đầu, chị Vy chủ động tìm gặp người liên quan với mong muốn chuộc lại mèo, thậm chí chấp nhận bỏ tiền nếu cần, miễn là thú cưng được trở về an toàn. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thương lượng đều không mang lại kết quả.

Con mèo lông trắng là thú cưng, được xem như thành viên trong gia đình

"Điều tôi cần là con mèo của mình, chứ không phải tiền bạc hay một con mèo khác" - chị Vy chia sẻ.

Trước thái độ thiếu hợp tác của người bị nghi trộm mèo, chị Vy đã đến Công an phường Hòa Hưng (TPHCM) trình báo.

Trong giai đoạn đầu, cơ quan chức năng tổ chức hòa giải và tạo điều kiện để người liên quan tự nguyện giao nộp lại con mèo nếu vẫn còn giữ. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, con mèo vẫn không được trả lại.

Sau đó, chị Vy chính thức nộp đơn tố cáo. Trong nhiều ngày qua, chị liên tục phối hợp với công an, đồng thời đi đến các khu vực buôn bán thú cưng trên đường Lê Hồng Phong (TPHCM), khu chợ thú cưng và nhiều địa điểm khác để dò hỏi tung tích mèo nhưng không có kết quả.

Chủ động xin lỗi

Theo chị Vy, gia đình người bị tố cáo gần đây đã đến tận nhà xin lỗi và đề nghị bồi thường bằng tiền hoặc gửi lại một con mèo khác. Tuy nhiên, chị từ chối vì điều duy nhất chị mong muốn là tìm lại thú cưng đã gắn bó với gia đình gần 2 năm.

Gia đình chỉ mong muốn tìm được mèo cưng

"Tôi đã làm mọi cách, nhưng đến giờ vẫn không có bất kỳ thông tin nào về bé mèo. Cảm giác như nó đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của tôi" - chị nói.

Sáng 11-5, Công an phường Hòa Hưng đã mời chị Vy lên làm việc để xác định giá trị con mèo và bổ sung hồ sơ.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với chị Vy và mong muốn chú mèo sớm được tìm thấy.

Đồng thời, dư luận cũng kỳ vọng vụ việc sẽ được xử lý nghiêm minh, góp phần răn đe các hành vi trộm cắp và xâm hại vật nuôi.

Trộm vật nuôi phải điều tra, xử lý nghiêm Theo chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, trong thời gian tới, lực lượng Công an TPHCM và địa phương tiếp tục nâng cao tính chủ động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đặc biệt tội phạm trộm cắp tài sản trong đó số đối tượng trộm cắp vật nuôi (chó, mèo…) phải tổ chức xác minh truy bắt ngay không để tình trạng này gây bức xúc trong dư luận nhân dân, mặc dù giá trị tài sản thấp nhưng vẫn phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn TPHCM. Trong quý I-2026, lực lượng Công an TPHCM đã phát hiện 12 vụ với 31 đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp vật nuôi, chủ yếu là chó, mèo, gây bức xúc trong dư luận. Các vụ việc được phát hiện, xử lý kịp thời cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng chức năng trong đấu tranh với loại tội phạm này.



