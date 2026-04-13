Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM: "Đột kích" 2 lò giết mổ chó, mèo trong khu dân cư

Ngọc Giang

(NLĐO)- Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện 2 điểm kinh doanh thịt chó, mèo tồn tại nhiều năm với số lượng lớn động vật và nội tạng.

Ngày 13-4, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn TPHCM yêu cầu ngưng hoạt động 2 điểm giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo tự phát, không phép tại khu vực chợ 5 tầng, đường Nguyễn Tri Phương, phường Tam Thắng.

Đoàn kiểm tra gồm Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Công an TPHCM, Sở An toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường và chính quyền địa phương đã kiểm tra đột xuất hai cơ sở do ông V.M.Ư. và bà L.T.L. làm chủ.

TPHCM: "Đột kích" 2 cơ sở giết mổ chó, mèo trong khu dân cư - Ảnh 1.

Thời điểm kiểm tra có nhiều chó, mèo đang được nhốt trong lồng chờ tới lượt bị mổ lấy thịt

Tại cơ sở của ông Ư., lực lượng chức năng ghi nhận 12 con chó sống, khoảng 15 kg thịt chó đã giết mổ, 32 con mèo còn sống cùng hơn 112 kg nội tạng động vật được cấp đông. Ông Ư. thừa nhận hoạt động giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo diễn ra từ năm 2022, với nguồn hàng thu mua từ nhiều địa phương như Đồng Nai, Lâm Đồng và trong TPHCM.

Trong khi đó, tại cơ sở của bà L., đoàn kiểm tra phát hiện đang giết mổ 5 con chó, đồng thời nuôi nhốt 18 con mèo và 19 con chó sống, cùng nhiều nội tạng động vật. 

Bà Lan cho biết nguồn động vật được thu mua từ các tỉnh lân cận và cả khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, tuy nhiên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hay kiểm dịch.

TPHCM: "Đột kích" 2 cơ sở giết mổ chó, mèo trong khu dân cư - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng làm việc và lập biên bản vụ việc

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cả hai cơ sở giết mổ tại địa điểm không được cấp phép, không đảm bảo điều kiện vệ sinh và không có hồ sơ truy xuất nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, yêu cầu ngưng hoạt động hai cơ sở; đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số động vật và sản phẩm không đảm bảo điều kiện nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chủ các cơ sở đã ký cam kết tự nguyện tiêu hủy.

Theo đại diện đoàn kiểm tra, thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư, nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Nam thanh niên tẩm chất độc Xyanua vào cá khô bẫy chó, mèo

Nam thanh niên tẩm chất độc Xyanua vào cá khô bẫy chó, mèo

(NLĐO)- Nguyễn Văn Huy tẩm chất độc Xyanua (một loại chất cực độc) vào các miếng cá khô để bẫy chó, mèo

Công an giải cứu 32 chó mèo ở TPHCM: Chủ nhân xúc động ngày gặp lại thú cưng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã giúp người dân tìm lại thú cưng sau khi bị mất trộm.

Công an đang tìm chủ nhân của 32 con chó, mèo bị trộm cắp ở TPHCM

(NLĐO) - 5 người có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo ở phường Tân Hưng vừa bị bắt giữ.

lực lượng chức năng TPHCM quản lý thị trường nguy cơ dịch bệnh Bà Rịa - Vũng Tàu thịt chó mèo chợ 5 tầng
