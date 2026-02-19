VIDEO: Đầu năm đến ngôi miễu tại vùng ven TPHCM xin nước cầu may

Cách trung tâm TPHCM khoảng 25km, miễu Mạch Nước nằm trên đường Bùi Thị Lùng, xã Đông Thạnh là một trong những điểm du xuân, chiêm bái quen thuộc của người dân thành phố và các tỉnh lân cận mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Miễu Mạch Nước cách trung tâm TPHCM khoảng 25km

Giữa không gian còn giữ được nhiều nét mộc mạc của vùng ven đô, ngôi miễu nhỏ mang đến cảm giác thanh tịnh, tách biệt khỏi nhịp sống ồn ào thường ngày. Đây là nơi thờ Thủy Long Thánh Mẫu – vị thần trong tín ngưỡng dân gian, được cho là cai quản sông nước, giếng ngầm và các dòng kênh rạch, gắn liền với đời sống sinh hoạt của cư dân Nam Bộ xưa.

Bên cạnh Thủy Long Thánh Mẫu, miễu Mạch Nước còn thờ hình tượng Ngựa Xích Thố – linh vật quen thuộc trong quan niệm dân gian người Hoa, biểu trưng cho sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ.

Trước chính điện, tượng ngựa Xích Thố được đặt trang trọng, thu hút nhiều người đến chiêm bái, thực hiện nghi thức "chui bụng ngựa" với mong muốn cầu bình an, sức khỏe và may mắn cho năm mới.

Miễu Mạch Nước thờ Thủy Long Thánh Mẫu và hình tượng Ngựa Xích Thố



Đáng chú ý, miễu Mạch Nước được nhiều người biết đến nhờ mạch nước ngầm tự nhiên phun trào từ hình tượng rồng trong khuôn viên. Theo người dân địa phương, mạch nước này đã có từ trước khi miễu được hình thành và liên tục tuôn chảy hơn 100 năm qua.

Nước từ mạch ngầm này được nhiều người tin là rất tinh khiết. Nhiều người truyền tai nhau rằng nguồn nước này mang lại may mắn, tốt cho sức khỏe. Vì vậy, vào những ngày đầu năm mới, không ít người tìm đến đây để xin nước mang về sử dụng với niềm tin "có thờ có thiêng".

Anh Nguyễn Hoàng Tấn (ngụ xã Hóc Môn) cho biết năm nào anh cũng ghé miễu Mạch Nước xin nước vào dịp Tết. “Gia đình tôi giữ thói quen này nhiều năm rồi, xem như một cách cầu an đầu năm” - anh chia sẻ.



Theo những người trông coi miễu Mạch Nước, miễu này ra đởi cách nay khoảng một thế kỷ, trải qua nhiều lần trùng tu, mở rộng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân. Dù vậy, miễu vẫn giữ được nét kiến trúc giản dị, gần gũi, mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thị Lan (người đã gắn bó với miễu Mạch Nước hơn 20 năm), cho biết người dân xin nước về chủ yếu dùng để rửa mặt, súc miệng hoặc pha trà. “Tết nào gia đình tôi cũng đưa con cháu đến đây xin lộc, cầu cho gia đạo yên ấm, mọi người khỏe mạnh” - bà Lan nói.



Cổng miễu được xây theo lối tam quan, khách đến chiêm bái gửi xe bên ngoài rồi thong thả bước vào bên trong. Miễu mở cửa từ 6 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, đông nhất vào dịp Tết Nguyên đán, mùng 1 và ngày rằm hằng tháng.



Trước chính điện miễu Mạch Nước, ngựa Xích Thố được đặt trang trọng

Trong những ngày đầu xuân, khi tiết trời dịu mát, ghé miễu Mạch Nước không chỉ là một chuyến đi cầu an, mà còn là dịp để du khách tìm lại sự an yên trong tâm hồn, lắng nghe những câu chuyện tín ngưỡng dân gian và cảm nhận một lát cắt rất khác của vùng ven TPHCM – nơi Tết vẫn hiện hữu theo cách chậm rãi và sâu lắng.



Theo từ điển Thuyết văn giải tự, "miếu" vốn là nơi tôn nghiêm để thờ cúng tổ tiên (tông miếu) hoặc các bậc thánh hiền, các vị thần linh có công trạng lớn với dân với nước. Nhà nghiên cứu văn hoá Nam Bộ, nhà văn Sơn Nam cho biết từ "miễu" là một biến thể của từ "miếu", là cách gọi dân dã, đặc trưng của phương ngữ Nam Bộ.





