Linh miếu gần 200 năm tuổi ở TPHCM, nơi nhiều người tìm đến ngày đầu năm

( NLĐO) - Trải bao thăng trầm, Thượng Công Linh Miếu vẫn vẹn nguyên giá trị quý báu, được xem như cõi thiêng in sâu trong tâm khảm bao thế hệ người dân.
Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt (tên chữ: Thượng Công Linh Miếu) là nơi thờ phụng và an táng Tả quân Lê Văn Duyệt (1764 -1832). Lăng tọa lạc tại phường Gia Định (TP HCM) và thường được gọi là Lăng Ông - Bà Chiểu với vị trí khá gần chợ Bà Chiểu; lưu dấu ấn một trong những Đệ nhất khai quốc công thần triều Nguyễn.
Mộ của Đức Thượng công và phu nhân được xây dựng khá giống nhau theo kiểu "nấm liếp" với bệ dưới hình chữ nhật và phần úp bên trên hình trứng. Ngôi mộ hiện còn tương đối nguyên vẹn, đủ các hạng mục: bình phong tiền, bình phong hậu, nấm mộ và thành mộ. Lăng Ông thật sự là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng.
Lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt có vẻ đẹp độc đáo nhờ kế thừa và phát huy nghệ thuật kiến trúc Việt cùng sự nhất quán trong cả quá trình xây dựng, duy tu cả thời gian dài. Trong đó, việc trang trí bằng khảm sành sứ thể hiện phong cách chế tác đặc trưng dưới thời nhà Nguyễn, là nét chấm chấm phá nổi bật, góp phần vào sự hài hoà, tôn nghiêm của tổng thể công trình.
Ngày đầu xuân đến Lăng Ông thắp nhang, cúng kiếng, cầu an là một tín ngưỡng, thói quen của nhiều người dân Sài Gòn - TP HCM và các vùng lân cận. Bên cạnh đó, đa số mọi người đều xin xăm.
Đặc biệt, xăm ở Lăng Ông trong suốt nhiều chục năm được trình bày bằng hình thức duy nhất. Mặt trước viết: Tướng Quân Linh Sám, số thứ tự quẻ, bài thơ thất ngôn tứ tuyệt có nguyên văn bằng chữ Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa.
Mặt sau là lời bàn xăm viết về: bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cưới gả, bệnh tật, cầu tài, cầu quan, xuất hành, kiện cáo, mất trộm.
Xin xăm là hoạt động khá quen thuộc, phản ánh mong muốn được chiêm nghiệm Thần ý về vận hạn năm mới, biết cách sống phù hợp, tích cực hơn.
Lê Văn Duyệt là người văn võ song toàn, có nhiều công trạng ở cả đời vua Gia Long và Minh Mạng, hai lần làm Tổng trấn thành Gia Định. Với đức độ và tài thao lược, ông giữ vai trò quan trọng giúp vùng đất Nam Bộ được mở mang, yên bình, thịnh vượng. Gần 2 thế kỷ trôi qua, người dân miền Nam nói riêng và cả nước nói chung mãi dành sự tôn kính, tri ân lớn lao đến Tả quân Lê Văn Duyệt.
(NLĐO) - Lăng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt (Lăng Ông) là di tích lịch sử quan trọng ở TP HCM, chứng nhân của vùng đất Gia Định xưa. Nơi này được xem như điểm đến không thể thiếu dịp đầu xuân của bao thế hệ người dân cũng như thu hút đông đảo du khách gần xa..
(NLĐO) - Lăng Ông Bà Chiểu là một trong những công trình lâu đời nhất ở TP HCM, được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ hơn 30 năm trước. Nơi này có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng
(Lưu ý: Nếu quý độc giả không nhập thông tin hóa đơn, Dân Việt sẽ xuất hóa đơn điện tử theo thông tin tài khoản cá nhân quý khách đăng ký)
Chuyển khoản qua số tài khoản:
Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Số tài khoản: 000170406123456
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở
Nội dung chuyển khoản: -
Lưu ý:
Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.
(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.
Bình luận (0)