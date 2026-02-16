Ngôi chùa cổ ở Thanh Hóa hút giới trẻ tới check-in ảnh Tết

Làng cổ Đông Sơn và chùa Thông (còn gọi là Đông Sơn cổ tự) - ngôi chùa cổ ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa có lối kiến trúc độc đáo, nằm yên bình giữa làng cổ trong những năm gần đây luôn hút khách tới tham quan, vãn cảnh trong dịp Tết.
Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, Đông Sơn cổ tự được giới trẻ tìm đến rất đông để chụp hình, check-in ảnh Tết. Bởi, ngôi chùa không chỉ mang vẻ linh thiêng, cổ kính, mà còn "gây sốt" với không gian rực rỡ sắc xuân, trở thành điểm check-in đầu năm được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Những ngày cận Tết, rất đông giới trẻ đặc biệt là phụ nữ tới chùa để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân
Nhiều không gian rất "chill" để người dân, khu khách check-in khi đến với Đông Sơn cổ tự
Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp
