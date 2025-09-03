VIDEO
image

VIDEO: Hàng loạt khí tài tối tân trình làng tại lễ duyệt binh Trung Quốc

Thanh Long -

03/09/2025 16:24

(NLĐO) - Sáng 3-9, nhiều loại vũ khí, trang thiết bị tiên tiến đã được trình làng trong lễ duyệt binh Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn.

