Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Các hệ thống vũ khí mặt đất, máy bay không người lái và hàng loạt tên lửa tiên tiến được nhìn thấy trong lễ duyệt binh Trung Quốc sáng 3-9.

Trong số các vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc có các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61 và DF-31BJ mới được công bố, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3, tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-21 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân JL-1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61

Tên lửa DF-61 lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh và được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất của Trung Quốc sau DF-41, đang được sử dụng. Dự kiến nó sẽ là một phần trong các hoạt động tên lửa tầm xa của Lực lượng Tên lửa PLA.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. Ảnh: CCTV

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3

Cũng ra mắt lần đầu là JL-3, một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3, tầm xa xuyên lục địa, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động răn đe hạt nhân trên biển.

Tên lửa DF-31BJ

Tên lửa DF-31BJ cũng được trình làng sáng 3-9, đây là biến thể di động trên bộ mới nhất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn DF-31. Nó được xem là phiên bản nâng cấp của DF-31AG, hiện là biến thể tiên tiến nhất của dòng DF-31, với tầm hoạt động được báo cáo hơn 11.200km và đã được thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái, vụ thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc sau 44 năm.

Máy bay chiến đấu tàng hình

Một số máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bao gồm J-35 hai động cơ và máy bay ném bom H-6, cũng đã được nhìn thấy cất cánh ngay sau khi cuộc duyệt binh bắt đầu.

Theo đài CNN, hơn 100 máy bay được cho là tham gia bay qua lễ duyệt binh. Máy bay chỉ huy và kiểm soát cùng với máy bay vận tải phản lực 4 động cơ cũng xuất hiện.

Một đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc bay trên bầu trời Bắc Kinh. Chúng bay theo đội hình tạo thành số "80," trong khi một số chiếc mang cờ có khẩu hiệu như "Hòa bình sẽ thắng thế", "Nhân dân sẽ thắng thế" và "Công lý sẽ thắng thế".

Trực thăng bay chào mừng trên Quảng trường Thiên An Môn

Tên lửa DF-5C

Đáng chú ý, tên lửa DF-5C cũng đang được đưa vào hoạt động. Đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc, dòng DF-5 đặt trong hầm phóng, với tầm bắn hơn 13.000 km. DF-5C được cho là có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn tái nhập độc lập có thể nhắm mục tiêu độc lập.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 2.

Tên lửa DF-5C. Ảnh: CCTV

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000

Trung Quốc cũng công khai tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới. Mặc dù có rất ít thông tin được công bố nhưng nó được cho là có thiết kế tương tự như DF-100 được trình làng vào tháng 10-2019, với tầm bắn vài ngàn km, nằm giữa tầm trung và tầm xa, phù hợp cho khả năng tấn công chiến lược tầm xa.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 3.

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới. Ảnh: CCTV

Hệ thống phòng không HQ-20

Hệ thống phòng không HQ-20 lần đầu tiên xuất hiện. Theo tờ SCMP, hệ thống này dường như có một bệ phóng di động 8 bánh có thể mang theo ít nhất 8 tên lửa đánh chặn. Thiết kế của nó tương tự hệ thống HQ-9 nhưng có các tên lửa đánh chặn nhỏ hơn.

Tên lửa DF-26D

Lực lượng Tên lửa PLA vừa tiết lộ tên lửa DF-26D mới, một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Nó có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường và được cho là có tầm bắn lên tới 5.000 km. Nó được mệnh danh là "Sát thủ Guam" vì có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 4.

Tên lửa DF-26D. Ảnh: CCTV

Máy bay vận tải quân sự Y-20A

Máy bay vận tải quân sự Y-20A và phiên bản nâng cấp Y-20B, tài sản chủ chốt trong năng lực vận tải hàng không chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cũng được nhìn thấy trong một đội hình chung.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 5.

Máy bay vận tải chủ lực của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Y-20A là mẫu sản xuất ban đầu, được trang bị động cơ D-30KP-2 do Nga sản xuất, trong khi Y-20B là phiên bản tiên tiến hơn được trang bị động cơ phản lực cánh quạt WS-20 sản xuất trong nước.

Máy bay không người lái AI

Các loại máy bay không người lái mới được trang bị AI xuất hiện trong đội hình tác chiến trên không không người lái.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 6.

Nhiều máy bay không người lái lần đầu được ra mắt. Ảnh: AP

Chúng bao gồm máy bay không người lái tích hợp trinh sát-tấn công, máy bay yểm trợ không người lái, máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng không người lái trên tàu chiến.

Các hệ thống này có thể thực hiện các cuộc tấn công tàng hình, bao phủ một khu vực rộng lớn và tạo thành các đội hình hình tự động.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B cũng được trình làng. Đây là biến thể mới nhất của dòng xe tăng thế hệ thứ 3 của Trung Quốc, Type 99.

Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc- Ảnh 7.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B. Ảnh: CCTV

Phiên bản 99A nặng 55 tấn và sử dụng pháo cỡ nòng 125mm. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động, bao gồm laser phòng thủ để nhắm mục tiêu vào cả xe cơ giới mặt đất và trực thăng. Type 99A đã được sử dụng trong các cuộc tập trận quân sự ở địa hình cao như cao nguyên Tây Tạng gần biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Biến thể Type 99B được nhìn thấy vào tháng 9 năm ngoái với hai bệ phóng đạn APS và 4 radar điều khiển hỏa lực, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mối đe dọa, bao gồm cả máy bay không người lái.

Xe tăng tiến vào lễ đài

Tin liên quan

Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9

Trung Quốc phô diễn những vũ khí “đẳng cấp thế giới” tại lễ duyệt binh 3-9

(NLĐO) - Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẽ trình làng vũ khí mới được trang bị công nghệ và năng lực đẳng cấp thế giới tại lễ duyệt binh ngày 3-9.

Trung Quốc trình làng sát thủ diệt hạm tiên tiến tại lễ duyệt binh

(NLĐO) - Trung Quốc sẽ ra mắt tên lửa siêu thanh diệt hạm tại lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới vào ngày 3-9 tới.

Trung Quốc phô diễn vũ khí mới, diễn tập duyệt binh thâu đêm

(NLĐO) - Lễ duyệt binh ngày 3-9 tới có sự tham gia của các đội hình đại diện cho sức mạnh không quân chủ lực của quân đội Trung Quốc.

tên lửa máy bay không người lái duyệt binh Trung Quốc tên lửa tầm xa vũ khí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo