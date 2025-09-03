Cận cảnh dàn vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc

Trong số các vũ khí tại lễ duyệt binh Trung Quốc có các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61 và DF-31BJ mới được công bố, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3, tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-21 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân JL-1.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61

Tên lửa DF-61 lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh và được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất của Trung Quốc sau DF-41, đang được sử dụng. Dự kiến nó sẽ là một phần trong các hoạt động tên lửa tầm xa của Lực lượng Tên lửa PLA.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-61 và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3. Ảnh: CCTV

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3

Cũng ra mắt lần đầu là JL-3, một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3, tầm xa xuyên lục địa, đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động răn đe hạt nhân trên biển.

Tên lửa DF-31BJ

Tên lửa DF-31BJ cũng được trình làng sáng 3-9, đây là biến thể di động trên bộ mới nhất của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn DF-31. Nó được xem là phiên bản nâng cấp của DF-31AG, hiện là biến thể tiên tiến nhất của dòng DF-31, với tầm hoạt động được báo cáo hơn 11.200km và đã được thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái, vụ thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc sau 44 năm.

Máy bay chiến đấu tàng hình

Một số máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), bao gồm J-35 hai động cơ và máy bay ném bom H-6, cũng đã được nhìn thấy cất cánh ngay sau khi cuộc duyệt binh bắt đầu.

Theo đài CNN, hơn 100 máy bay được cho là tham gia bay qua lễ duyệt binh. Máy bay chỉ huy và kiểm soát cùng với máy bay vận tải phản lực 4 động cơ cũng xuất hiện.

Một đội trực thăng mang quốc kỳ Trung Quốc bay trên bầu trời Bắc Kinh. Chúng bay theo đội hình tạo thành số "80," trong khi một số chiếc mang cờ có khẩu hiệu như "Hòa bình sẽ thắng thế", "Nhân dân sẽ thắng thế" và "Công lý sẽ thắng thế".

Trực thăng bay chào mừng trên Quảng trường Thiên An Môn

Tên lửa DF-5C

Đáng chú ý, tên lửa DF-5C cũng đang được đưa vào hoạt động. Đây là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc, dòng DF-5 đặt trong hầm phóng, với tầm bắn hơn 13.000 km. DF-5C được cho là có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn tái nhập độc lập có thể nhắm mục tiêu độc lập.

Tên lửa DF-5C. Ảnh: CCTV

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000

Trung Quốc cũng công khai tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới. Mặc dù có rất ít thông tin được công bố nhưng nó được cho là có thiết kế tương tự như DF-100 được trình làng vào tháng 10-2019, với tầm bắn vài ngàn km, nằm giữa tầm trung và tầm xa, phù hợp cho khả năng tấn công chiến lược tầm xa.

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới. Ảnh: CCTV

Hệ thống phòng không HQ-20

Hệ thống phòng không HQ-20 lần đầu tiên xuất hiện. Theo tờ SCMP, hệ thống này dường như có một bệ phóng di động 8 bánh có thể mang theo ít nhất 8 tên lửa đánh chặn. Thiết kế của nó tương tự hệ thống HQ-9 nhưng có các tên lửa đánh chặn nhỏ hơn.

Tên lửa DF-26D

Lực lượng Tên lửa PLA vừa tiết lộ tên lửa DF-26D mới, một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Nó có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường và được cho là có tầm bắn lên tới 5.000 km. Nó được mệnh danh là "Sát thủ Guam" vì có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam.

Tên lửa DF-26D. Ảnh: CCTV

Máy bay vận tải quân sự Y-20A

Máy bay vận tải quân sự Y-20A và phiên bản nâng cấp Y-20B, tài sản chủ chốt trong năng lực vận tải hàng không chiến lược của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cũng được nhìn thấy trong một đội hình chung.

Máy bay vận tải chủ lực của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Y-20A là mẫu sản xuất ban đầu, được trang bị động cơ D-30KP-2 do Nga sản xuất, trong khi Y-20B là phiên bản tiên tiến hơn được trang bị động cơ phản lực cánh quạt WS-20 sản xuất trong nước.

Máy bay không người lái AI

Các loại máy bay không người lái mới được trang bị AI xuất hiện trong đội hình tác chiến trên không không người lái.

Nhiều máy bay không người lái lần đầu được ra mắt. Ảnh: AP

Chúng bao gồm máy bay không người lái tích hợp trinh sát-tấn công, máy bay yểm trợ không người lái, máy bay chiến đấu không người lái và trực thăng không người lái trên tàu chiến.

Các hệ thống này có thể thực hiện các cuộc tấn công tàng hình, bao phủ một khu vực rộng lớn và tạo thành các đội hình hình tự động.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B cũng được trình làng. Đây là biến thể mới nhất của dòng xe tăng thế hệ thứ 3 của Trung Quốc, Type 99.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B. Ảnh: CCTV

Phiên bản 99A nặng 55 tấn và sử dụng pháo cỡ nòng 125mm. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động, bao gồm laser phòng thủ để nhắm mục tiêu vào cả xe cơ giới mặt đất và trực thăng. Type 99A đã được sử dụng trong các cuộc tập trận quân sự ở địa hình cao như cao nguyên Tây Tạng gần biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Biến thể Type 99B được nhìn thấy vào tháng 9 năm ngoái với hai bệ phóng đạn APS và 4 radar điều khiển hỏa lực, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mối đe dọa, bao gồm cả máy bay không người lái.