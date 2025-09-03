Khẳng định thông điệp hòa bình và phát triển

Việc Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới truyền tải thông điệp chiến lược của Việt Nam về hòa bình và phát triển

Ngày 2-9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến công tác tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc đến 4-9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc.

Duy trì môi trường hòa bình, ổn định

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết Việt Nam là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý. Ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc. Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh hợp tác. Hai nước có đường biên giới đất liền dài gần 1.450 km, thuận lợi cho giao lưu nhân dân và giao thương, có chung nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử và hệ thống chính trị. Kinh tế hai nước có nhiều mặt bổ sung cho nhau. Trung Quốc là nền kinh tế lớn trên thế giới với thị trường tiêu thụ trên 1 tỉ dân, là cường quốc công nghệ trong nhiều lĩnh vực và có tiếng nói quan trọng về an ninh và phát triển. Việt Nam đang trong giai đoạn then chốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặt ra mục tiêu khát vọng phát triển 100 năm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc Ảnh: TTXVN

Tạo đột phá mới về kinh tế thương mại

Chính những điểm bổ sung cho nhau đặt ra yêu cầu về sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Trong tình hình chính trị an ninh, kinh tế thế giới, khu vực có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, việc phát triển quan hệ hai nước và tranh thủ thế mạnh hợp tác kinh tế phù hợp đường lối đối ngoại của mỗi nước và xu thế chung.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, trong tương lai, hai bên cần triển khai các biện pháp thiết thực và hiệu quả nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược theo phương hướng "6 hơn". Trong đó, tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lý luận và định hướng phát triển kinh tế, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn đa phương để cùng ứng phó thách thức chung, giải quyết các bất đồng vì an ninh, hòa bình, phát triển của mỗi nước. Bên cạnh đó, tạo đột phá mới về kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, phát triển hạ tầng chiến lược và khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, 5G, 6G, công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao... Tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác du lịch và văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế cùng tham dự lễ kỷ niệm. Đây cũng là dịp quan trọng để Việt Nam trao đổi, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, nhiều mặt với các đối tác quan trọng ở khu vực và quốc tế, truyền tải hình ảnh, thông tin rộng rãi về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 80 năm thành lập nước, qua đó lan tỏa thông điệp tích cực, tin cậy về đất nước và con người Việt Nam.

Theo Đại sứ Phạm Thanh Bình, Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới là một trong những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu, không chỉ ôn lại một dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn khẳng định những giá trị nền tảng đã định hình trật tự quốc tế hiện đại: Hòa bình, độc lập, chủ quyền, hợp tác bình đẳng và cùng phát triển. Sự kiện này cùng với Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2-9 ở trong nước là sự cộng hưởng, thể hiện mạnh mẽ khát vọng, ý chí và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong việc nâng cao trách nhiệm bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới, vì một môi trường hợp tác, phát triển và thịnh vượng của xã hội nhân loại trong kỷ nguyên mới.



